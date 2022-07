“Pochi posti in Europa sono più affascinanti di questo angolo d’Italia”. Frase che risuonava quotidianamente nei salotti letterari ed aristocratici della Londra del 1800. Quando tutto il meglio della società britannica, uomini e donne, desiderava visitare l’Italia almeno una volta nella vita. Come abbiamo visto per questa località incredibilmente affascinante, che proprio i circoli letterari inglesi avevano eletto tra le più belle d’Europa. Proprio nel bel mezzo della Toscana, al confine fra tre province e a un tiro di schioppo dall’Umbria, sorge questo meraviglioso paesino che si chiama Lucignano. Già il fatto che nel suo nome compaia la parola “luce” ci fa capire quanto sia brillante la sua storia e quanto illumini ancora adesso il cammino del visitatore. Andiamo a scoprire Lucignano e tutte quelle sue caratteristiche che l’hanno reso una piccola perla non solo della Toscana ma di tutta l’Italia.

Bandiera Arancione del Touring Club

Tra Arezzo, Firenze e Siena 1 borgo meraviglioso in cui sarà piacevole non solo ammirare le bellezze artistiche, ma gustare anche quelle della tavola. Premiato svariate volte per le sue bellezze artistiche e archeologiche, ma anche per la cucina e l’ospitalità. Lucignano è il tradizionale borgo toscano, che dall’alto del colle, o del poggio come dicono da queste parti, osserva il viandante da diversi secoli. Bellissima e davvero originale la sua architettura urbanistica, fatta ad anelli concentrici.

Visto dall’alto di un drone, o di un elicottero, Lucignano assomiglia alle moderne fedi nuziali incastonate una dentro l’altra. Questa sua appartenenza geografica al confine ha sempre fatto di questo luogo una meta di passaggio di artisti, poeti e pittori. Famosa a livello mondiale, perché nel suo museo comunale ospita un’opera unica: l’Albero d’Oro. Un gioiello di simbologia sacra francescana, unita alla famosa bravura degli orefici medievali toscani.

Tra Arezzo, Firenze e Siena 1 borgo che sembra una fede nuziale

Un angolo bellissimo di Toscana, che si trova fisicamente vicino a tantissimi altri luoghi che sarebbe un peccato non visitare. Meno famoso di altri borghi toscani come potrebbero essere San Gimignano o Volterra, giusto per fare due esempi, conserva quella sua nobiltà davvero originale. Frequentato e visitato, ma non dal turismo di massa, Lucignano colpirà il visitatore anche per la qualità della sua enogastronomia.

