Questa torta nasce a Ferrara ed è detta anche “torta tacolenta, tacienta o taclenta”. Come evoca lo stesso nome del dolce nel dialetto locale, la consistenza interna di questa torta è tipicamente appiccicosa. Ma altrettanto cremosa da sciogliersi in bocca. Al punto che non è affatto esagerato o forzato dire che questo dolce rappresenta il massimo della goduria per gli amanti del cioccolato fondente.

Oggi presenteremo una versione un po’ più leggera rispetto a quella classica. Ma che non si distacca di una virgola, in termini di bontà, rispetto alla ricetta originale. Prepariamoci dunque a gustare la torta tenerina senza burro e con cuore morbido al cioccolato, a soli 6 euro di spesa.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

a) 200 gr di cioccolato fondente al 70%;

b) 180 ml di oli di semi;

c) 140 gr di zucchero di canna integrale,

d) 4 uova;

e) 1 cucchiaio colmo di farina;

f) 1 cucchiaino di cacao amaro in polvere;

g) 1 cucchiaino di zucchero a velo.

Ecco come preparare facilmente la torta tenerina senza burro e con cuore morbido al cioccolato, a soli 6 euro

Setacciamo la farina e il cacao in polvere. Poi sciogliamo a bagnomaria il cioccolato e, a fuoco spento, aggiungiamo l’olio di semi, amalgamando bene il tutto. Infine montiamo a neve ferma gli albumi delle 4 uova.

A parte lavoriamo, con l’ausilio della frusta elettrica, i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungiamo a questo dapprima la farina e il cacao in polvere, poi in un secondo momento il cioccolato fuso con l’olio, aiutandoci con una paletta per dolci.

A questo punto inglobiamo gli albumi a neve, molto delicatamente, e con lo stesso movimento: dall’alto verso il basso.

Imburriamo e infariniamo, oppure foderiamo solo con della carta da forno, una tortiera di circa 20 cm di diametro. Vi trasferiamo delicatamente il composto e inforniamo a 180° per circa 25 minuti. Ecco pronta la torta tenerina senza burro e con cuore morbido al cioccolato, a soli 6 euro di spesa.

Serviamo il dolce a temperatura ambiente con una spolverata di zucchero a velo. La torta sarà pronta quando comincerà a staccarsi dalla tortiera con una bella crosticina in superficie.

Vediamo quanto è costato il dolce

Al supermercato, una tavola di 1 Kg di cioccolato fondente per dolci costa quasi 8 euro. In questa ricetta ne servono 200 gr, quindi imputiamo 1,60 euro di spesa circa.

Per le 4 uova spenderemo grosso modo 1 euro e 10 centesimi. Invece stimiamo una spesa nell’ordine dell’1,50 euro sia per l’olio di semi che per lo zucchero di canna integrale. Infine arrotondiamo a 50 centesimi la spesa per il cucchiaio di farina, il cacao in polvere e lo zucchero a velo. In totale 6,20 euro, che in compenso regaleranno una parentesi di gioia e di piacere alla nostra famiglia.

Abbiamo dunque presentato la nostra torta tenerina senza burro e con cuore morbido al cioccolato, a soli 6 euro. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della sofficissima e leggerissima torta margherita di Artusi, con soli 4 ingredienti.