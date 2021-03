È sempre un toccasana per la psiche e la salute riuscire a riprodurre in casa un po’ di natura rigogliosa e dall’intenso color verde speranza. Le piante purificano l’aria, regolano l’umidità, arredano e rendono più piacevole l’ambiente in cui viviamo. Ecco allora 4 piante da interno di grande effetto e adatte anche a principianti che non hanno il pollice verde.

Le piante grasse in generale

Questa categoria di piante costituisce in assoluto il primo approccio adatto per chi non ha tempo o si reputa negato a prendersi cura del verde. Ciò perché le piante grasse sono abbastanza resistenti di loro e non necessitano di tantissime attenzioni.

Tante le famiglie e le specie che vi appartengono. Abbiamo quelle di grandi dimensioni accanto ad altre più piccole; con o senza spine; alcune rare e altre più comuni e diffuse. Alcune poi presentano anche delle infiorescenze intensamente colorate e del tutto peculiari.

In genere hanno bisogno di un ambiente caldo e secco. D’inverno gradiscono invece un ambiente un po’ più fresco, ma sempre luminoso ed interno all’appartamento. In questo periodo dell’anno, da marzo in poi, vanno irrigate una volta al mese, evitando sempre inutili e dannosi ristagni d’acqua.

Hanno inoltre bisogno di un terriccio non pesante e abbastanza traspirante. Creiamolo ad hoc, con torba, sabbia e terriccio universale, in parti uguali. Infine, da aprile a settembre, procediamo con irrigazioni più frequenti ma leggere e con una concimazione ogni mese.

La Sansevieria

La Sansevieria è una delle 4 piante da interno di grande effetto e adatte anche a principianti che non hanno il pollice verde. Proviene dall’India e dall’Africa e ce ne sono di diverse specie con foglie a rosetta o dritte e lunghe.

È una pianta che ama la luce e resiste benissimo nel range di temperatura compreso tra i 15 e i 30°. Anche questa è una pianta succulente e si annaffia quando il terriccio si asciuga.

Spatifillo o Giglio della Pace

Elevato valore ornamentale e facilità di coltivazione caratterizzano anche lo Spatifillo. È la nostra penultima proposta delle 4 piante da interno di grande effetto e adatte anche a principianti che non hanno il pollice verde.

Si tratta di una pianta tropicale dalla forma allungata e dai caratteristici ed eleganti fiori bianchi. Ama gli ambienti luminosi, ma non con sole diretto. La temperatura ideale per una fioritura perenne è sui 18°. Resiste fino a circa 25° se piantata in terreni ricchi di nutrienti.

Durante il periodo estivo manteniamo il terreno umido, ma evitando sempre i ristagni. Annaffiamo e concimiamo la pianta con acqua ogni 15 giorni circa. Anche d’inverno vale la regola per cui il terriccio non dovrà mai essere troppo asciutto. Magari sostituiamo, in questo periodo, la normale annaffiatura con le nebulizzazioni di acqua non calcarea. D’inverno infine sospendiamo le concimazioni.

Le felci

Le felci sono l’ultima delle 4 piante da interno di grande effetto e adatte anche a principianti che non hanno il pollice verde. Non sono impegnative, necessitano di un terreno leggero e ben drenato e vengono considerate delle piante antinquinamento. Ancora, non amano particolarmente la luce diretta del sole e il caldo secco.

Si tratta di piante assai indicate per ambienti di casa generalmente più umidi, come ad esempio il bagno. Vanno annaffiate e nebulizzate con acqua molto spesso al fine di garantire loro un’ottimale condizione di umidità.

Abbiamo dunque presentato 4 piante da interno di grande effetto e adatte anche a principianti che non hanno il pollice verde. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la guida completa ai lavori di marzo per le piante d’appartamento.