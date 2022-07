Contrastiamo il caldo torrido di stagione con una ricetta facile e veloce, che si può preparare anche il giorno prima. Una torta salata che si avvale di uno degli alimenti protagonisti dell’estate: la zucchina. Il frutto della Cucurbita pepe (una specie appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae) si presta a tantissime ricette. Gustosissime, ad esempio, le zucchine all’aceto da cuocere in padella in soli 10 minuti. Un contorno goloso e veloce da servire sia a pranzo che a cena.

Quest’oggi, invece, prepareremo una torta dal ripieno soffice e cremoso avvolta da un involucro croccante e friabile di pasta sfoglia. Una vera bontà per conquistare anche i palati più raffinati in poche mosse.

Dunque, ecco come realizzare velocemente la torta salata estiva con zucchine da mangiare fredda.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

200 g di tonno all’olio d’oliva;

300 g di zucchine;

200 g di formaggio spalmabile cremoso (ad esempio la Philadelphia);

2 uova;

80 g di formaggio grattugiato;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

100 ml di latte;

mezza cipolla;

sale e pepe q.b.

Torta salata estiva con zucchine da mangiare fredda, per pranzi e cene veloci. Procedimento

Innanzitutto, lavare le zucchine ed eliminare le estremità. Poi, tagliarle a dadini senza pelarle. In una padella far rosolare mezza cipolla tagliata finemente con un filo d’olio. Poi, aggiungere le zucchine e lasciar cuocere per 10 minuti, aggiungendo se necessario anche un po’ d’acqua. Quando le zucchine si saranno ammorbidite allora spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.

Dopo, trasferire le zucchine in una ciotola, poi, aggiungere il tonno sgocciolato, il formaggio spalmabile e insaporire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Mescolare con un cucchiaio per far amalgamare tutti gli ingredienti. A questo punto, prendere una pirofila e stendere la sfoglia al suo interno. Bucherellare leggermente il fondo con una forchetta. Poi, versare il ripieno di zucchine e livellare con un cucchiaio. Di seguito, sbattere le uova e unire il latte e il formaggio grattugiato. Poi, mescolare e versare il composto sopra le zucchine. Dopo, chiudere leggermente i bordi della pasta sfoglia verso l’interno.

La torta è pronta, non resterà che cuocerla in forno. Infornare (con forno già caldo) e far cuocere per circa 30 minuti alla temperatura di 180°C. Questa torta salata estiva è strepitosa e può essere servita sia calda che fredda.

