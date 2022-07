Anche il mese di luglio sta ormai volgendo a termine con tutti i suoi incredibili fenomeni astronomici. Il magnifico spettacolo della Luna in questo mese ci ha tenuto col capo sospeso in aria ad ammirarla per giorni. Ma anche il mese di agosto regalerà diversi eventi astronomici davvero interessanti, come la Luna piena dello Storione prevista il 12 agosto. Sono tanti, soprattutto gli appassionati dell’oroscopo a chiedersi se il fervore estivo di stelle e pianeti possa influire sul proprio segno zodiacale. Se dopo il 19 luglio Venere ha portato tanta fortuna a questo segno zodiacale finalmente amato come i Gemelli, cosa riservano le stelle ad agosto? Quale sarà il segno zodiacale maggiormente amato dai pianeti nel mese in cui tanti magari sperano di trovare l’amore? O anche di ricevere una tanto attesa risposta in campo professionale?

Questo mese infatti rappresenta per tanti l’inizio delle tanto agognate vacanze in cui mettere da parte stress e preoccupazioni di un intero anno lavorativo. Sapere che il proprio segno zodiacale sarà anche baciato dalla Fortuna, che si creda o meno agli oroscopi, fa sicuramente piacere.

La Luna piena dello Storione porterà soldi e fortuna per questo segno zodiacale

La Luna piena di agosto venne chiamata dello Storione dagli Indiani d’America, in quanto questo periodo era il migliore per la pesca degli storioni. In astrologia potrebbe essere il momento ideale per prendere importanti decisioni, per fare un’analisi della propria vita e prepararsi al cambiamento. Si potranno finalmente raccogliere i tanto meritati successi. Sembra proprio che la Luna piena dello Storione porterà soldi e fortuna al segno zodiacale della Vergine che finalmente potrà sentirsi appagato. In particolare sia in campo amoroso che professionale. Infatti, il mese di agosto sarà particolarmente propizio per la Vergine.

Chi è in cerca dell’amore non dovrà far altro che aprirsi a nuove conoscenze, mettere da parte la timidezza e lasciarsi andare. Chi sta vivendo un periodo di incertezza nella vita di coppia, questo sarà il momento di prendere decisioni definitive. In campo professionale, nonostante le vacanze, arriveranno grandi soddisfazioni. I liberi professionisti avranno un bel po’ da fare grazie ad importanti collaborazioni che porteranno ad un ampliamento della clientela e all’arrivo di copiose entrate. Chi è in cerca di lavoro o semplicemente desidera cambiare, questo è il momento giusto per intraprendere colloqui e valutare offerte. Chi invece svolge un lavoro dipendente, al rientro dalle vacanze, troverà delle piacevoli sorprese ad attenderlo.

