Le torte rustiche, chiamate anche torte salate, rappresentano la ricetta svuota-frigo per eccellenza. La facilità e velocità di preparazione lo rendono un piatto adatto ad ogni evento e momento della giornata.

Possiamo prepararla la sera per portarne un pezzo a pranzo in ufficio il giorno dopo oppure per una cena sfiziosa ed economica. Basta prendere un rotolo della pasta che preferiamo, riempirla con ciò che più ci piace e metterla in forno per circa mezz’ora. Voilà, la cena (o il pranzo) è pronta.

Abbiamo appena accennato alla “pasta” con cui realizzare la nostra ricetta preferita. Probabilmente i più bravi in cucina lo sanno già, ma i meno avvezzi all’arte culinaria ameranno sapere di avere un’ampia scelta.

Dalla pasta brisé alla filo, passando per la frolla. Ogni tipo ha le sue caratteristiche e dipende soltanto dai gusti personali.

Torta rustica per tutti i gusti con queste varianti di pasta e condimento che accontenteranno anche i palati più sopraffini

Dopo aver scelto la base che più ci aggrada, ci tocca decidere il condimento. La classica torta rustica si riempie con prosciutto e mozzarella, ma possiamo anche aggiungere i funghi e il risultato sarà spettacolare.

Tutti conoscono poi il ripieno di ricotta e spinaci. Anche in questo caso, per dare un tocco di sapore in più si potrebbe pensare a del prosciutto cotto a cubetti.

Un altro condimento vede protagoniste le zucchine, da accompagnare al formaggio e al prosciutto crudo. Attenzione però a sceglierlo dolce, poiché rischiamo che risulti troppo salato dopo la cottura in forno.

L’accompagnamento perfetto

Se prepariamo una bella torta salata non possiamo non pensare anche ad un accompagnamento. Una semplice insalata a base di lattuga e carote è perfetta per non appesantirci senza tuttavia alterare il gusto.

Come preparare una torta rustica per tutti i gusti con queste varianti di pasta e condimento che accontenteranno anche i palati più sopraffini? Semplicemente aprendo il frigo e scegliendo ciò che più ci piace ed ecco che in pochi minuti e senza spese extra avremo una cena irresistibile.