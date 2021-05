In primavera spesso arriva la voglia di dare una svolta al proprio modo di vestire. Molti di noi, in questo periodo, effettuano molte compere per rinnovare l’armadio. Ma non sempre è necessario spendere soldi per rivoluzionare il guardaroba.

Oggi parleremo di una tecnica tanto strabiliante quanto semplice da realizzare che potrà cambiare i nostri vestiti in un batter d’occhio.

Una tecnica dalle mille potenzialità

Quando si parla della tintura dei tessuti molti pensano ai servizi offerti dalle tintorie e alle colorazioni da lavatrice. Oggi, però, vogliamo proporre una tecnica tintoria economica e semplicissima da realizzare a casa nostra che darà una svolta ai nostri abiti.

Molti di noi avranno sicuramente fatto disastri con la candeggina pura. C’è chi ha fatto diventare rosa interi set di biancheria intima e chi ha chiazzato pantaloni e giacche eleganti.

Pochi lo sanno ma la candeggina può essere usata senza rovinare i vestiti. Anzi, rendendoli più creativi e estrosi. Ora vediamo perchè le macchie di candeggina sui vestiti non saranno più un problema se seguiremo questi consigli.

Le macchie di candeggina sui vestiti non saranno più un problema se seguiremo questi consigli

Possiamo, infatti, usare la candeggina pura per stingere in maniera controllata i vestiti. Potremo creare delle fantasie psichedeliche. O dei pattern geometrici in maniera davvero semplice.

Per stingere con la candeggina dobbiamo avere un piano di lavoro, come una bacinella o una vasca da bagno, la candeggina pura e l’abito che vogliamo trattare.

Ora abbiamo due alternative. Se vogliamo dei disegni geometrici possiamo spennellare la candeggina con un pennello. Se, invece, vogliamo un disegno dai contorni psichedelici possiamo annodare la stoffa servendoci di elastici e poi versare la candeggina da un dispenser. Allo stesso modo della tecnica del “tie dye” di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Ora lasciamo agire la candeggina qualche minuto. E poi laviamo i capi per rimuovere i residui di candeggina. Il risultato finale sarà incredibile. Avremo dei vestiti nuovi che tutti ci invidieranno. Provare per credere.