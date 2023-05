I 3 segni zodiacali più fortunati di giugno: la Luna delle Fragole porta soldi ma occhio a Saturno retrogrado!

Il tempo vola e tra poco meno di tre settimane saluteremo l’arrivo di giugno. Il mese che segna l’inizio dell’estate sarà estremamente positivo per tre segni zodiacali. Per loro ci saranno importanti novità a livello finanziario e lavorativo. Ad altri due segni, invece, il moto retrogrado di Saturno causerà grattacapi da non sottovalutare.

Siamo quasi alla metà di un maggio che sta scorrendo velocissimo e già guardiamo avanti a giugno e all’inizio dell’estate. Un’estate che ad alcuni segni zodiacali porterà una fortuna che non si vedeva addirittura da 12 anni. Le belle notizie inizieranno ad arrivare proprio dall’inizio del prossimo mese grazie all’influsso della celebre Luna delle Fragole che riempirà le tasche di soldi. I 3 segni zodiacali più fortunati di giugno se la godranno alla grande con svolte anche in amore e sul lavoro. Meglio approfittarne in fretta, però. Il giorno 17 Saturno inizierà il suo moto retrogrado e saranno dolori per molti.

La Bilancia dominerà il mese di giugno

Continua il periodo magico dei nati sotto il segno della Bilancia. Dopo essere stati sul podio di maggio, i Bilancia sono destinati letteralmente a sbancare a giugno. Gli astri promettono importanti novità in tutti i campi. Incontri e passione saranno favoriti dalla Luna delle Fragole, in arrivo nella notte tra 3 e 4 giugno.

Mercurio permetterà di farsi strada in ufficio o nel team di lavoro. Giove, infine, porta soldi, fortuna e possibili vincite al gioco. Un mese davvero da incorniciare.

Finalmente ci sono buone notizie per Gemelli e Cancro

L’inizio del 2023 non è stato positivo per i nati sotto il segno dei Gemelli e del Cancro. Per fortuna dopo mesi di difficoltà e poche soddisfazioni è in arrivo la tanto attesa svolta. I Gemelli sfrutteranno l’influsso positivo delle stelle per un importante avanzamento di carriera. Finalmente le loro capacità saranno riconosciute e il conseguente aumento di stipendio sarà una boccata d’aria per il conto in banca.

Giugno sarà un mese decisivo anche per il Cancro. Imprevisti e brutte sorprese sono alle spalle ed è il momento di rimettersi sulla strada giusta per inseguire gli obiettivi professionali. Ottime notizie per i single e per chi è in cerca di avventure. Trasgressione e serate bollenti non mancheranno.

I 3 segni zodiacali più fortunati di giugno: Saturno potrebbe cambiare tutto e molto in fretta

La Luna e i pianeti porteranno belle novità a Bilancia, Gemelli e Cancro. Ma il 17 giugno ci sarà un movimento astrale estremamente temuto: l’inizio del moto retrogrado di Saturno. Un moto di cui faranno le spese due segni in particolare: la Vergine e lo Scorpione. I Vergine vivranno un mese con la celebre nuvola di Fantozzi sulla testa. Ci saranno malumori diffusi, nervosismo e notevoli problemi sul lavoro. Un mood che si ripercuoterà negativamente anche in famiglia.

Non andrà meglio allo Scorpione, che dovrà affrontare un inizio estate da incubo. A mancare saranno soprattutto la tranquillità e la forza per affrontare i problemi. Un mix potenzialmente esplosivo per i nati sotto questo segno che potrebbero amplificare la loro propensione al conflitto e alla vendetta cieca.