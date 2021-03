Continuiamo il viaggio tra i dolci che si preparano in pochissimi minuti ma che sono buoni come quelli più tradizionali. Abbiamo già visto come cucinare la torta pronta in tempo record, solo 1 minuto di tempo! Proseguiamo oggi con un’altra torta deliziosa.

Questa preparazione necessita di qualche minuto in più, ma ha un valore aggiunto senza concorrenti: è una torta light! È la torta ideale anche per chi è a dieta, ma andrà benissimo anche per i più golosi visto che è davvero buonissima. Inoltre non ha bisogno di essere cotta in forno.

In sostanza è un dolce ipocalorico, economico e buono per tutti. Cosa stiamo aspettando? Vediamo insieme come preparare questa torta light deliziosa e senza cottura in forno, pronta in soli 15 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 300 grammi di biscotti secchi;

b) 90 grammi di olio di girasole;

c) 180 grammi di ricotta vaccina light;

d) 160 grammi di yogurt greco magro, senza grassi;

c) un cucchiaio e mezzo di miele;

e) marmellata (senza zucchero per un risultato ancora più ipocalorico) o crema alla nocciola light.

Procedimento

Per la base della nostra torta: prendiamo una ciotola e iniziamo a spezzettare in parti i biscotti, che poi andranno passati nel mixer per ottenere delle piccole briciole (non è importante che siano omogenee)

Ora mettiamo i biscotti sgretolati in una ciotola e li mischiamo con l’olio. A questo punto, prendiamo la tortiera, la foderiamo con della carta da forno e ne imburriamo la superficie. Mettiamo il nostro composto nella tortiera e compattiamolo verso il fondo e sui lati, creando una vera e propria base per la nostra torta.

Lasciamo da parte un po’ del composto di biscotti che utilizzeremo al termine per la decorazione. Mettiamo la tortiera con la base di biscotti in freezer per 15 minuti.

Passiamo ora alla farcitura. In una ciotola mettiamo la ricotta, lo yogurt e il miele. Misceliamo il tutto fino a ottenere una consistenza liquida e omogenea.

Allo scadere dei 15 minuti, togliamo la tortiera dal freezer e stendiamo sulla base la marmellata del gusto scelto o la crema di nocciola. Creiamo uno strato omogeneo, su cui andremo a stendere un ulteriore strato della crema bianca di ricotta e yogurt miscelata precedentemente.

Stendiamo con cura la crema bianca. A conclusione, decoriamo tutta la torta con le briciole avanzate a inizio procedimento. Mettere in freezer per 15 minuti, dopodiché la torta sarà pronta da gustare.

Ed ecco la ricetta della torta light deliziosa e senza cottura in forno, pronta in soli 15 minuti.