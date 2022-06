L’estate è arrivata e il mese di giugno sta per volgere al termine, ancora pochi giorni e si entrerà ufficialmente a luglio. Intanto, però, ci siamo lasciati dietro il segno dei Gemelli per passare al periodo del Cancro. L’oroscopo della settimana aveva previsto giorni al top per i nati sotto il segno dei Gemelli ma flop per Cancro e Sagittario. Ma come sarà l’inizio di luglio per il Leone reduce da un inverno disastroso ma anche per il Capricorno e il Sagittario?

L’oroscopo di luglio porterà soldi e amore a questi 2 fortunati segni zodiacali ma Marte e Giove saranno in opposizione al Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario luglio si aprirà con una tranquillità e una pace che non si vivevano da molto. Le opportunità professionali saranno molte, bisognerà saperle valutare con attenzione. Chi lavora in proprio potrà cominciare a pensare a un nuovo business, le premesse sono buone e l’autunno porterà novità. L’amore va a gonfie vele ma, a volte, potrebbe fare capolino un vecchio volto, un vivido ricordo del passato. Ricacciare indietro la tentazione di ripensare a persone ormai fuori dalla propria vita sarà l’unico modo per mantenere saldo il rapporto attuale. In caso contrario, le tensioni potrebbero essere nell’aria. I pianeti alleati, poi, potrebbero anche favorire vincita al gioco, fosse anche solo la lotteria di paese, merita tentare. I Sagittari ascendenti Sagittario troveranno l’amore durante il periodo estivo.

Leone

Il mese di luglio continuerà a portare serenità e fortuna al Leone che da un paio di mesi vive una situazione positiva. Il lavoro va a gonfie vele e continuerà a portare moltissime soddisfazioni anche durante l’estate. Alcuni potrebbero essere pronti per accettare dei nuovi incarichi che comporteranno, però, più responsabilità. Quindi, è tempo di mettersi in gioco anche per riuscire a guadagnare qualche soldo in più. Il denaro, infatti, rappresenta una delle preoccupazioni quotidiane per questo segno zodiacale. In amore Venere favorirà nuovi incontri e lenirà le tensioni di coppia. Non mancheranno gli addii ma non porteranno con sé rancori né odi, sarà come una liberazione. Nuovi amori in vista per i Leoni ascendente Gemelli proprio a luglio. Per quanto riguarda la salute attenzione alle ginocchia che potrebbero cedere.

Capricorno

Per il Capricorno il periodo sarà particolarmente teso, l’unico tra questi tre segni zodiacali a non vivere con spensieratezza l’estate. Marte e Giove in opposizione daranno filo da torcere ai Capricorni che con tenacia e astuzia riusciranno a trovare l’uscita dal tunnel. Il mese non sarà dei più semplici sul lavoro ma neppure in amore. Infatti, potrebbero sorgere tensioni con colleghi e superiori. I sentimenti sono confusi e bisognerà sfruttare luglio per valutare al meglio cosa fare sia per le relazioni di lunga durata che per quelle appena nate. Bisognerà evitare di dare per scontate le persone, il modo più giusto per perderle. I problemi in famiglia si accentueranno verso la fine del mese. Per i Capricorni ascendente Sagittario il periodo tra giugno e luglio sarà risolutivo per molte situazioni ancora irrisolte. Ecco perché l’oroscopo di luglio porterà soldi e amore a Leone e Sagittario ma solo problemi al Capricorno.

