Dalle forme sinuose e colori splendenti, questi fiori faranno invidia a tutti i vicini. Il motivo?

Per la bellezza innanzitutto ma anche perché sono dei vegetali semplicissimi da coltivare.

Bisogna sottolineare, però, che queste piante particolari, per quanto affascinanti, sono state leggermente accantonate negli anni. Solamente nel 2020 sono tornate nuovamente di moda tanto da diventare un elemento unico e indispensabile per abbellire gli spazi verdi di casa.

Non si conoscono le cause per le quali, negli anni scorsi, questa pianta non abbia più avuto il successo che ci si aspettava. Probabilmente la ragione è da ricercarsi nel loro aspetto rustico e un po’ antico.

Tuttavia, tornati di gran moda, questi fiori incredibili non possono mancare sul nostro balcone perché regalano bellezza, colore e allegria da giugno a settembre.

Come decorare in modo semplice e veloce giardino, terrazzi e balconi

Stiamo parlando della zinnia, un fiore allegro e dalle caratteristiche ornamentali davvero utili per donare un tocco di colore vivo e splendente alle nostre abitazioni.

Esistono più di venti varietà di questo bellissimo fiore, che si distinguono per grandezza e colore. I petali si tingono di toni accesi come l’arancione, il rosso, ma anche il lilla oppure il bianco crema. La zinnia è una pianta perenne e rustica che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Ovviamente, per farla durare nel tempo bisogna prestare attenzione al clima e all’irrigazione. Infatti, questo fiore ama il sole ma ha bisogno anche di ombra e una buona ventilazione. Si annaffia 1 volta al giorno come tutte le piante e ciò che conta è evitare il ristagno d’acqua nel vaso.

La fioritura

La zinnia possiede una ricca fioritura che parte a giugno ma continua fino a settembre inoltrato.

Inoltre, la zinnia è perfetta da coltivare nell’orto perché oltre a decorare egregiamente l’area attira farfalle bellissime ed altri insetti impollinatori.