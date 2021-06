Circa il 10% della popolazione soffre d’insonnia, ma il numero di chi lamenta problematiche legate al sonno più o meno gravi è ben più elevato. Per i casi meno estremi, prima di rivolgersi a sonniferi e altri rimedi medici è bene provare soluzioni meno invasive ma non per questo meno validi. Questi 3 frutti sono i più efficaci rimedi naturali contro l’insonnia e basta mangiarli la sera per addormentarsi velocemente e svegliarsi riposati. Parliamo di albicocche, kiwi e banane. Grazie alla loro composizione organica, sempre ricca di vitamine e potassio, questi frutti hanno importanti proprietà calmanti che agendo sul sistema nervoso placano lo stress e conciliano il sonno.

Come anticipato, i 3 frutti amici del sonno sono albicocca, kiwi e banana.

L’albicocca ha un elevatissimo tasso di magnesio (circa 10 milligrammi per 100 grammi) e di potassio (fino a 35 milligrammi ogni 100 grammi). Questi due valori la rendono un’alleata incredibile nella battaglia contro l’insonnia: placa il nervosismo e fa scendere l’ansia, aiutandoci a prendere presto sonno.

Anche i kiwi non sono da meno. Una ricerca portata avanti dall’Università di Taipei ha dimostrato che consumare abitualmente i kiwi ha un effetto benefico sul sonno. Un campione di insonni si è sottoposto all’esperimento che prevedeva di mangiare due kiwi al giorno per quattro settimane. Il risultato? Gli insonni si sono addormentati con molta più facilità, risvegliandosi freschi e riposati. Qui il merito va dato ad antiossidanti e folati, che se carenti nell’organismo possono dare problemi legati al sonno.

Chiudiamo con la banana: un’esplosione di potassio, magnesio e vitamina B. Questi tre elementi, uniti al triptofano, donano alla banana il potere di distendere i muscoli e produrre serotonina. Questo ormone, oltre a migliorare l’umore, combatte anche l’insonnia.

