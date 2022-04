Ancora poche ore per approfittare dei vantaggiosi sconti sugli aerei di 2 compagnie. Per quanto si tratti di 2 promozioni differenti, entrambe potrebbero rivelarsi una importante opportunità di risparmio.

Specie in vista delle vacanze pasquali e di quelle estive, sempre più persone sono alla ricerca di offerte per ridurre i costi dei viaggi. Sul nostro giornale abbiamo mostrato come farlo sia sui treni che sui voli. Le opzioni di seguito, tuttavia, scadranno a mezzanotte della giornata odierna.

Le promozioni di Ryanair e ITA Airways

Tornano solo per oggi gli sconti sui voli per tantissime destinazioni nel Mondo da 2 compagnie aeree, ossia Ryanair e ITA Airways. La prima, già sotto i riflettori la scorsa settimana, offre prezzi bassissimi sui biglietti con partenza dall’Italia. Gli aeroporti inclusi sono Milano Bergamo e Malpensa, Roma Fiumicino e Ciampino, Alghero, Ancora, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania e molti altri.

Per ognuno di questi sono previsti sconti diversi, sulla base della destinazione scelta. Ad esempio, da Napoli è possibile raggiungere Praga a partire da 9,99 euro, Rodi da 12,99 e Mykonos da 20,99. Da Pescara un biglietto di sola andata per Malta costa poco più di 8 euro, mentre da Torino raggiungere la stessa tappa costa 12,09 euro.

Da precisare che tutti i prezzi indicati non sono fissi e validi solo per il volo d’andata. Tuttavia, spesso anche sul volo di ritorno viene offerto uno sconto simile, sulla base del giorno e della disponibilità dei posti.

Inoltre, tutti gli sconti disponibili valgono solo sui biglietti con data di viaggio dal primo maggio al giorno 30 dello stesso mese.

Tornano solo per oggi le imperdibili offerte sui voli per viaggiare a partire da 4,99 euro

ITA Airways offre solo per oggi 2 sconti per tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia. In particolare, in tutte le tariffe, tranne la Economy Light, si applica uno sconto del 25% per volare in Italia e Europa. Per tutte le altre rotte lo sconto è del 20%.

Se vogliamo approfittarne, basta inserire i relativi codici promo in fase di prenotazione, nell’apposito campo presente sulla piattaforma online. Per la prima promozione indicata è “25VIAGGIO”, per l’altra “20VIAGGIO”.

Nel biglietto sono inclusi, indipendentemente dall’ambiente di viaggio scelto, un bagaglio a mano e il cambio gratuito.

Lettura consigliata

Pochi giorni ancora per viaggiare sui treni Italo a partire da 6,40 euro inserendo questo codice promozionale