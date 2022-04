Biglietti aerei a soli 4,99 euro per tantissime destinazioni del mondo approfittando di questa offerta lampo

Non importa la distanza dall’aeroporto di partenza, né la destinazione in sé. Gli unici limiti di queste promozioni sono quantità di posti disponibili e scadenza. Solo per oggi avremo la possibilità di acquistare biglietti aerei per numerose tappe in tutto il Mondo a partire da 4,99 euro.

Non c’è alcun metodo misterioso o intricato e nessun codice promozionale da inserire. Ci basterà visitare il sito della compagnia aerea e acquistare entro il tempo e le condizioni stabilite.

Voli low cost anche al ritorno

La promozione proviene dalla nota compagnia low cost Ryanair, già protagonista di offerte simili nei mesi precedenti. Grazie a questa sarà possibile prenotare biglietti aerei a soli 4,99 euro, con partenza dall’Italia e per tantissime destinazioni nel Mondo.

Ad esempio, dall’aeroporto Milano-Bergamo è possibile raggiungere Agadir, Banja Luka, Budapest, Liverpool, Pescara, Suceava e Timisoara per soli 4,99 euro. Le altre destinazioni scontate differiscono poco di prezzo e sono altrettanto conosciute, come Londra Stansted per 6,79 euro e Parigi per 13,70 euro.

Sconti simili anche per altri aeroporti d’Italia. Da Roma-Fiumicino è possibile raggiungere Barcellona per 7,99 euro, Fuerteventura, Stoccolma e Corfù per 9,99. Le offerte arrivano anche all’aeroporto di Napoli, grazie alle quali è possibile comprare un biglietto di sola andata per Mykonos a partire da 9,99 euro, così come per Santorini, Praga, Malta, Londra e Zagabria.

Come si è potuto vedere dagli esempi riportati sopra, sono tantissimi gli aeroporti raggiunti dalla promozione di Ryanair, valida fino a mezzanotte. Il più alto prezzo per un biglietto di sola andata dall’Italia non supera i 40 euro. In più, lo stesso sconto per alcune soluzioni è disponibile anche sul viaggio di ritorno. Pertanto, potremmo avere la possibilità di prenotare un viaggio intero, andata e ritorno, a partire da 9,98 euro.

La promozione, tuttavia, presenta alcuni limiti. Oltre la data di scadenza, lo sconto è valido solo sulle soluzioni entro un dato periodo di viaggio. Questo va dal giorno 1 maggio 2022 al 31 dello stesso mese. Inoltre, viene specificato da Ryanair che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità e valide al prezzo minimo solo in formula Value. Ossia, l’unico bagaglio consentito è una borsa piccola di dimensioni 40x20x25 cm. Ad ogni bagaglio aggiuntivo, in base alla tipologia e alla quantità, si applica un sovrapprezzo.

