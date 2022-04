Quali alimenti, dolcificanti e farmaci sarebbero consigliati dagli esperti in caso di diabete di tipo 1 e 2

Il diabete è una malattia che causa gravi problemi e complicazioni. Pertanto, è davvero importante prevenirla o, se insorge, gestirla dovutamente. Chi ne soffre, potrebbe avere dubbi sul tipo di alimentazione da adottare, considerato che, per alcuni cibi, sussistono opinioni contrastanti. Anzitutto, bisogna distinguere tra due forme di diabete, ossia:

il mellito di tipo 1, che caratterizza, tendenzialmente, l’età giovanile ed implica una totale mancanza di insulina. La ragione è connessa alla disfunzione delle cellule del pancreas che la producono;

il diabete mellito di tipo 2, che, invece, tenderebbe a insorgere in età adulta. Esso è caratterizzato da un’alterazione nel funzionamento dell’insulina e sarebbe, spesso, accompagnato da obesità e da uno scorretto stile di vita.

Vediamo, dunque, quale tipo di alimentazione si dovrebbe adottare per le due diverse forme di diabete.

Alimentazione per i diabetici di tipo 1 e 2

Per il primo tipo di diabete, l’alimentazione non è soggetta a grandi restrizioni, in quanto di solito non accompagnato da obesità. Sicché, l’apporto di alimenti dovrebbe essere il seguente: 10/15% di proteine, 25/30% di grassi e 55/60% di carboidrati. Importanti sono le fibre vegetali, che riducono i livelli di glucosio e di colesterolo nel sangue. Anche un bicchiere di vino, inoltre, sarebbe concesso.

Per chi soffre di diabete mellito di tipo 2, invece, le cose cambiano. In primo luogo, i pazienti dovrebbero modificare il proprio stile di vita, contrastando la sedentarietà ed impegnandosi nell’attività fisica. Inoltre, sarebbe importante seguire una dieta ipocalorica per tenere sotto controllo il peso. Ma, vediamo, quali alimenti, dolcificanti e farmaci sarebbero consigliati. Anzitutto, la dieta deve essere varia e si dovrebbero preferire alimenti integrali, quelli non prodotti industrialmente o particolarmente raffinati. Occorrerebbe poi fare a meno di dolci e, in generale, di cibi zuccherati, evitando anche i pasti troppo pesanti.

Quali alimenti, dolcificanti e farmaci sarebbero consigliati dagli esperti in caso di diabete di tipo 1 e 2

Veniamo ad effettuare le precisazioni sui dolcificanti. In generale, non è indicata una dieta totalmente priva di zuccheri. Ciò, infatti, provocherebbe alterazioni metaboliche, che possono peggiorare la situazione sotto altri aspetti. Ad esempio, gli zuccheri complessi, contenuti in pane, pasta, riso, legumi, non devono mancare nell’alimentazione. Inoltre, sono ammessi i dolcificanti, ma senza esagerazioni. Si pensi al fruttosio, lo xilitolo e il sorbitolo che, essendo comunque calorici, andrebbero assunti con controllo. Inoltre, aspartame e stevia potrebbero avere un effetto lassativo, in caso di esagerazioni.

Passiamo, adesso, a trattare dei farmaci. Ebbene, quando lo stile di vita sano e le altre precauzioni non sono più sufficienti, si deve ricorrere all’utilizzo di farmaci. Oggigiorno si ricorre agli ipoglicemizzanti, più sicuri di quelli di vecchia generazione, che esponevano al rischio di ipoglicemie. Attualmente, invece, sussiste una vasta gamma di scelte terapeutiche. In più, i nuovi farmaci, oltre a contrastare la glicemia, esercitano anche effetti benefici a livello cardiovascolare e renale.

Approfondimento

Cosa mangiare al mattino contro la glicemia alta moderando l’innalzamento dei livelli di glucosio, sia per glicemici che per diabetici