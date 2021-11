Solitamente, le prenotazioni dei voli tramite Call Center non sono più vantaggiose rispetto a quelle selezionabili online. Senza contare che la maggior parte degli operatori aerei, compresa la defunta Alitalia, fanno pagare una commissione extra per il servizio offerto. La nuova compagnia ITA Airways segna un punto di distacco dalle altre concorrenti su questo fronte. Non tanto per la possibilità di accedere ad alcune Tariffe Etiche, quanto per permetterne la disponibilità soltanto tramite Call Center, aeroporto e agenzia di viaggio.

Il perché pochi le conoscono

Non sappiamo di preciso se si tratti di una soluzione temporanea, in vista della ristrutturazione del sito, o di una scelta. Tuttavia, quello che possiamo affermare di certo è che al momento queste offerte vantaggiose non sono prenotabili online. Sul sito non ce n’è minimamente traccia, tranne una domanda nelle FAQ di ITA. Lo abbiamo visto in ”Le tariffe Giovani e Famiglie di ITA esistono, ma trovarle non è poi così semplice”. In questo articolo nel dettaglio i passaggi da seguire, il numero da chiamare e i dati da comunicare per approfittare di queste offerte.

I vantaggi delle Tariffe Etiche

Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online sono addirittura più vantaggiose della soluzione Economy Light. Per chi ci rientra, stiamo parlando delle tariffe Giovani, Famiglie e Militari. Come già introdotto nell’articolo sopra linkato, l’unico modo per accedervi è tramite Call Center, aeroporto o agenzia di viaggio di fiducia. Per fare un esempio, ieri abbiamo trovato tramite Call Center un biglietto con tariffa Giovani andata e ritorno Roma-Amsterdam a 131 euro. Per lo stesso periodo, cioè dal 18 al 21 novembre, la stessa tratta in tariffa Economy Light sta al momento circa 171 euro.

Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online

Per conoscere e prenotare approfittando delle offerte sopra presentate è possibile chiamare il Customer Center di ITA Airways, gratuitamente, al numero 800936090. La voce registrata ci elencherà tutte le categorie di richieste che possiamo effettuare tramite Call Center. A questo punto, digitiamo prima il numero 6, riservato alle Tariffe Etiche, poi il numero 1, per effettuare l’acquisto. Verremo messi in attesa per ricevere il primo operatore disponibile. Nel nostro caso, questa è durata meno di un minuto, ma tutto dipende dalla quantità di richieste in coda e dagli operatori attivi. Una volta scelta la soluzione, per procedere con l’acquisto dovremo comunicare alcuni dati anagrafici e i riferimenti della carta.

Approfondimento

I consigli efficaci che tutti dovrebbero adottare per risparmiare sul volo verso le destinazioni preferite e goderci la meritata vacanza