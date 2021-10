Nessuno lo avrebbe mai detto. Sembrava una cosa impossibile. Era un po’ nell’aria, ma nessuno ci credeva. Eppure di moda tornano questi jeans che risolvono un sacco di problemi e tutte li stanno già indossando, ma anche gli uomini li stanno iniziando ad indossare. E andiamo così sempre di più verso una moda gender neutral. Dove gli stilemi si mescolano, e quello che indossa una ragazza, lo indossa anche un ragazzo e contrario. E quindi prepariamoci perché questi jeans sono tornati.

La vita bassa

Britney Spears e Christina Aguilera sarebbero contentissime, perché il jeans a vita bassa che fa vedere leggermente l’intimo torna di moda. Attenzione però che il jeans a vita bassa non significa jeans largo che cade. Il jeans a vita bassa cade perfettamente sul corpo di chi lo indossa, ma la vita è bassa. E dopo anni di vita alta, che stringeva e fasciava, finalmente torniamo a scoprire la pancia come segno di libertà. Sì, perché se da una parta la vita del pantalone si abbassa, dall’altra invece gli orli di maglioni, t-shirt e felpe, si accorciano mettendo in mostra la parte del ventre. E sono tantissime le modelle, star, influencer che hanno già aderito a questo trend. Come ad esempio Bella Hadid, Veronica Ferraro, Gigi Hadid o Kaia Gerber.

Guardando le sfilate della Milano Fashion Week arriva la certezza che la vita bassa è tornata. E sono tantissimi i brand, se non quasi tutti, che hanno un jeans a vita bassa in passerella. Missoni dà una svolta sensuale alle sue donne, tra mini top e jeans a vita bassa. Ma anche Dolce&Gabbana, Etro e Blumarine.

I brand che hanno inserito in commercio i jeans a vita bassa sono veramente tanti, tra cui Massimo Dutti, Zara, Balmain o Mango. Oltre ai jeans c’è anche la possibilità di trovare dei pantaloni a vita bassa. L’importante sembra essere la vita bassa e scoprire leggermente la pancia.

Il jeans a vita bassa è sicuramente molto comodo da indossare, ad esempio se andiamo a cena fuori non avremo il problema di slacciare il bottone perché il jeans stringe. Troviamo il jeans a vita bassa che più ci aggrada e sfoggiamolo in qualunque occasione. Perché se abbinato in modo intelligente, magari con un tacco, un blazer e un bel top, può essere usato in varie occasioni.

