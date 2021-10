Torino è una città in grande ascesa. Con le ATP finals di tennis tra meno di un mese e l’Eurovision Song Contest 2022 all’orizzonte, il capoluogo piemontese si prepara ad essere teatro di importanti eventi. Proprio in questi giorni, il Salone del Libro è ritornato ad accogliere il pubblico dopo l’incubo del lockdown con grande, grandissimo successo.

In pochi lo sanno, ma fino al 22 ottobre, sempre a Torino, si svolge un’altra manifestazione importantissima. Se siamo in città per il Salone o per una visita di piacere, vale la pena di farci un salto. Anche perché l’ingresso non costa nulla.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco un imperdibile evento gratuito per chi è a Torino e adora animazione e serie tv

Chi visita Torino per il Salone del Libro potrebbe essere interessato alla VIEW Conference, giunta ormai alla sua 22esima edizione. Si tratta del più importante simposio italiano dedicato ad animazione digitale, computer grafica ed effetti speciali. Una settimana intensa di conferenze, workshop e panel per conoscere e ascoltare veri e propri guru del settore. Oltre 200 i professionisti coinvolti, più di 150 gli incontri previsti.

Tra gli ospiti un due volte premio Oscar e tante personalità di cinema e tv

Ospite d’onore di questa 22esima edizione della manifestazione a Torino sarà Sir Roger Deakins, che, come direttore della fotografia, ha vinto l’Oscar per “Blade Runner 2049” e “1917”. Tra i relatori anche registi e creativi di film di successo come “Luca” e “Raya e l’ultimo drago”, ma anche di serie amatissime quali “Wandavision” e “The Mandalorian”.

Una location speciale

VIEW Conference si tiene alle OGR, un tempo stabilimento di manutenzione per veicoli ferroviari e da qualche anno centro dedicato all’arte e all’innovazione. Durante il picco della pandemia, quest’area era stata adibita a ospedale temporaneo. Ritrovare nei suoi spazi suggestivi l’espressione di una cultura viva, decisa a ripartire, ci dà un’idea di quanti passi avanti abbiamo fatto nell’ultimo anno. Dopo l’emergenza sanitaria, dunque, ecco un imperdibile evento gratuito per chi è a Torino e adora animazione e serie tv.

Come partecipare all’evento

Quest’anno, così come l’anno passato, accedere a VIEW Conference non costa nulla: è sufficiente prenotarsi sul sito della manifestazione. Inoltre, chi fosse interessato ma non potesse essere presente sarà contento di sapere che ad alcune conferenze si potrà partecipare da remoto.

Un’attenzione particolare all’inclusività nella manifestazione

In questa edizione sarà presente anche Women in Animation, associazione che si occupa del ruolo della donna nel Mondo dell’animazione e degli effetti speciali. Un segnale incoraggiante per una manifestazione che guarda al futuro dei diritti, non solo a quello tecnologico.