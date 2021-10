Il taglio giusto può davvero cambiare il nostro aspetto. Un taglio che non valorizza i nostri punti forti invece di ringiovanirci può avere l’effetto contrario. Spesso si pensa che un taglio lungo dopo una certa età sia quasi proibito, ma in realtà non è così. Basta solo scegliere il taglio giusto per il nostro viso e possiamo sfoggiare chiome fluenti a tutte le età.

In genere con l’avanzare degli anni si tende a scegliere tagli corti o pixie cut anche per comodità. Infatti con l’aumento dei capelli bianchi è molto più semplice fare un ritocco veloce se i capelli sono corti. Ma questo non significa che non possiamo concederci anche dei tagli più sbarazzini, anzi.

Tornano di tendenza questi tagli sbarazzini che danno volume e movimento ringiovanendoci in poche mosse

L’importante quando si sceglie di cambiare taglio è sempre considerare la forma del nostro viso. Se abbiamo un viso ovale possiamo davvero sfoggiare ogni genere di taglio. Chi ha un viso più tondo invece dovrebbe puntare su tagli media lunghezza anche dopo i 50 anni. Se pensati ad hoc possono sfinare il viso e farci sembrare più giovani.

Ed ecco infatti che la tendenza di quest’anno è una sorta di ritorno al passato. Per diversi anni tutti i tagli più in voga prevedevano tagli netti e pari. Finalmente ritorna lo scalato in tutte le sue forme, il taglio che dà più volume ai capelli. Il trend del momento è proprio uno scalato estremo, ciocche di varie lunghezze che valorizzano il movimento. Che si tratti di capelli lunghi o corti non possiamo non avere anche una mega frangia.

Classica quasi al livello degli occhi per le più giovani, ma anche aperta. La famosa frangia “a tendina” che odiavamo tanto è il modo più astuto per ringiovanirci in un solo colpo. Asciughiamola all’inverso con una spazzola tonda e grande e poi dividiamola sulle tempie. L’effetto sarà quello di una vera diva di 20 anni più giovane.

Lo scalato

Il taglio scalato poi è adatto a tutti i tipi di capelli, da quelli liscissimi a quelli ricci. Scalando le lunghezze anche un riccio stretto può davvero fare la sua bella figura. Perché no, se ce la sentiamo di osare possiamo anche tentare un mullet rivisitato. Ma attenzione, il parrucchiere dovrà essere esperto di tagli ricci se non vogliamo rischiare il disastro.

Ed ecco che tornano di tendenza questi tagli sbarazzini che danno volume e movimento ringiovanendoci in poche mosse. Se non ce la sentiamo di osare troppo allora possiamo optare per un long bob. Questo taglio che sfina il viso e dà volume non passa mai di moda.

