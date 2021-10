Se pensiamo alle torte fatte in casa e ai dolci in generale pensiamo subito al forno acceso. Riuscire a capire bene la cottura è sempre difficile, molto dipende dal forno di casa non solo dalla temperatura. È risaputo che anche se le ricette ci indicano la modalità non sempre il risultato è quello sperato. Per poter preparare torte soffici e voluminose bisogna anche conoscere bene il proprio forno.

Ecco allora una soluzione pratica e veloce per ovviare al problema. Prepariamo una squisita torta ma usando la padella. Già, non è assolutamente detto che le torte vadano per forza cotte al forno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

È talmente bella questa morbida e gustosa torta in padella che la mangeremo anche con gli occhi

La torta che prepareremo oggi non è solo buonissima ma anche conveniente. Oltre a farci risparmiare sulla bolletta perché useremo solo i fornelli e la padella, potremo utilizzare anche alimenti tanto maturi. Infatti oggi sarà a base di banane, ma è un ottimo trucco per consumare anche mele un po’ troppo mature o anche pesche. Così andremo ad utilizzare frutta che altrimenti avremmo buttato via perché quasi immangiabile da cruda.

Ingredienti

Per la nostra torta abbiamo bisogno di:

1 uovo;

50 gr di zucchero;

mezza bustina di vanillina;

mezza bustina di lievito per dolci;

180 gr di farina 00;

100 ml di latte parzialmente scremato;

gocce di cioccolato;

1 pizzico di sale;

50 ml di olio di semi;

1 banana;

1 noce di burro;

cannella q.b.

Procedimento

In una ciotola apriamo un uovo, aggiungiamo lo zucchero e un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto con una frusta e aggiungiamo l’olio di semi e il latte;

Aggiungiamo la farina setacciata, il lievito, la vanillina e incorporiamo bene gli ingredienti. Il composto deve essere liscio e senza grumi;

Prima di passare alla cottura prendiamo una banana, sbucciamola e tagliamola a fettine dal lato lungo. Ora prendiamo la padella e facciamo sciogliere il burro e aggiungiamo un po’ di cannella;

Disponiamo le fettine di banane sul fondo a creare una base e fuori dal fornello versiamo l’impasto. Livelliamo bene il composto in modo che ricopra perfettamente tutta la base. Aggiungiamo a pioggia qualche goccia di cioccolato;

A fiamma bassa cuociamo la nostra torta per 15 minuti con il coperchio. Passati i 15 minuti se non siamo sicuri della cottura usiamo uno spaghetto secco o un bastoncino per verificarla;

Giriamo la torta con l’aiuto di un piatto proprio come faremmo con una Se necessario aggiungiamo un po’ di olio nella padella e facciamo cuocere l’altro lato senza il coperchio;

Dopo altri 10 minuti la nostra torta in padella sarà pronta e sofficissima.

Davvero, è talmente bella questa morbida e gustosa torta in padella che la mangeremo anche con gli occhi. Prepariamola per una merenda veloce o una colazione, conquisterà davvero tutti.

Approfondimento

Molti la snobbano ma questa torta autunnale è una gustosa nuvola di sapore