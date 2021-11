L’autunno è arrivato e con esso l’uso delle calze pesanti e invernali.

Per quanto riguarda le calze maschili, c’è poca varietà: si trovano di diversi colori e fantasie e al massimo possono avere lunghezze diverse. Le calze femminili, invece, sono un mondo molto vasto, che include modelli diversi per materiale, fantasia e lunghezza.

L’inverno è il regno delle calze da donna, che possiamo indossare con abiti e gonne, ma anche con pantaloni e jeans. Oggi mostreremo perché tornano di moda queste calze femminili e sensuali adatte a ogni donna che non ha paura di osare.

La parola d’ordine è osare

Le calze da donna più popolari durante l’inverno sono i collant. Esistono vari tipi di colllant in nylon, con varie fantasie e decorazioni, spessore e colore. La moda si esprime con creatività nel creare questo accessorio, e “sforna” sempre modelli nuovi e bellissimi.

Grazie alle moderne tecniche industriali di tessitura possiamo ottenere calze di nylon con le più disparate fantasie, che potremo abbinare come meglio crediamo.

Quest’anno stiamo vedendo per le strade e nelle vetrine un’ondata di calze a rete, perfette per esaltare la femminilità con un tocco di trasgressione. Non dobbiamo avere paura, se indosseremo queste calze non faremo mai uno sbaglio.

Stiamo vedendo tornare alla ribalta numerosi tipi di calze a rete, ognuno perfetto per diversi outfit. Ci sono le calze a rete fine, che tengono più caldo e sono più raffinate. Poi quelle con una rete più larga, un po’ più adatte per feste in discoteca e per le più giovani.

Alcune di queste calze sono proposte con decorazioni in metallo o con glitter e brillantini, per un effetto luccicante che no ci farà di certo passare inosservate.

Quest’anno sono apparse anche numerosi modelli di calze di nylon con delle decorazioni che ricordano il pizzo e i merletti. Sono un’alternativa raffinata e con un tocco retrò alle classiche calze a rete. Poi ci sono modelli più particolari, che mischiano parti di calza interamente tessuta a calze a rete e che creano un effetto molto insolito.

Questo tipo di calze può essere indossato con delle gonne corte o di lunghezza media, sotto a dei miniabiti o a dei pantaloni che lasciano scoperte le caviglie. Il modo in cui avvolgono la gamba le rende uno degli strumenti di seduzione per eccellenza: creano effetto femminile e sensuale e sono veramente perfette per donne di ogni età.

