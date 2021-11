L’autunno è arrivato e con esso i primi freddi. In molte città italiane si sono registrate temperature fredde, vento forte e piogge abbondanti. Abbiamo iniziato ad accendere i termosifoni e a indossare cappotti e sciarpe.

Nonostante tutte le accortezze, però, il freddo si fa sentire e spesso non sappiamo come vestirci per uscire. Oggi, perciò, vogliamo parlare di un tessuto perfetto per questa stagione perché caldo ma leggero. Infatti, non soffriremo mai più il freddo e l’umidità grazie a questa caldissima lana che non punge.

Basta vestirsi con i materiali giusti

Per contrastare il freddo è importante vestirsi nel modo più furbo possibile. Dovremmo scegliere un abbigliamento a strati che ci permetta di evitare la dispersione del calore.

È importante anche scegliere dei materiali di origine naturale, che con poco spessore tengano caldo e proteggano dall’umidità. Possiamo scegliere dei materiali tecnici per l’intimo, come canottiere, e per i piedi.

Per gli strati superiori, invece, possiamo scegliere indumenti di lana, comodi, impermeabili e pratici. Non tutte le lane sono uguali, ognuna ha caratteristiche e usi diversi. Ora vedremo quale lana potrebbe essere la migliore per proteggerci dal freddo in questi mesi.

Moltissimi userebbero maglioni e indumenti di lana, ma non amano la consistenza ruvida che punge e irrita la pelle. In effetti è vero, alcune lane pungono la pelle e possono dare fastidio alla pelle. Se non vogliamo rinunciare a questo pregiato materiale, dobbiamo scegliere i tipi di lana più pregiata, caldissima e morbida.

La prima lana che citiamo è la lana Mohair. Questo filato si ottiene dal pelo delle capre di angora ed è caratterizzato da una massima brillantezza. Facile da tingere, si trova nei colori più sgargianti e brillanti. Ha una tipica consistenza setosa che la rende piacevole al tatto.

Un’altra lana formidabile per le sue qualità è quella di alpaca. Più costosa, è un materiale pregiatissimo ricavato da una specie di lama che vivono sulle Ande. Si tratta di una delle lane più calde, al tatto è morbidissima e leggera, ma ha un altissimo potere riscaldante.

L’ultimo materiale di cui parliamo è il cachemire, più costoso ma unico nella sua bellezza. Al tatto è lucido e liscio ed è sottile ma caldissimo.

Se vogliamo proteggerci dal caldo senza indossare cinque maglioni, dovremmo scegliere queste lane, naturali e caldissime.

