Le mode, si sa, vanno, vengono e ritornano. Capi d’abbigliamento e accessori che erano di moda venti anni fa ritornano alla ribalta. Basti pensare alla moda femminile di questo autunno/inverno: pantaloni di velluto a coste, maglioni di lana e stivali con la zeppa.

Tutti capi che non sono affatto nuovi, ma che si erano visti nei decenni precedenti. Oggi vogliamo parlare di un accessorio senza tempo, che è in grado di dare un tocco di classe e femminilità a chiunque lo indossi. Mai più alla moda di quest’anno, questo accessorio non può mancare nei nostri armadi. Stiamo parlando del basco, ovviamente. Perciò, vediamo subito tre semplicissimi modi per indossare il cappello all’ultima moda questo autunno.

Perfetto per chi vuole eleganza e comodità

Il basco è un cappello che nasce come copricapo da uomo nelle regioni basche dei Pirenei. Realizzato in feltro di lana è un copricapo diffusissimo, usato sia in ambiti militari che sulle passerelle dell’alta moda. Si tratta di un cappello molto comodo, che tiene caldo alla testa e protegge dalle intemperie. Il feltro ha un potere isolante ed è impermeabile. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per i mesi più freddi.

Non tutti, però, sanno indossare il basco e spesso potrebbero essere frenati credendo che sia difficile metterlo nel modo giusto. Una volta che sappiamo come fare non avremo più remore e porteremo questo cappello che non è mai stato così cool come quest’anno.

Ecco tre semplicissimi modi per indossare il cappello all’ultima moda questo autunno

Per mettere il basco correttamente dobbiamo assicurarci che l’etichetta sia nella parte antistante. Poi dobbiamo calzare il cappello in modo che la fronte entri nel basco. Ora possiamo spostarlo in base allo stile che preferiamo. Il nostro basco rimarrà nella posizione scelta e non ci sarà il rischio che ci cada o voli via.

Possiamo optare per lo stile classico, con il basco indossato in modo che la fronte sia dentro al suo margine frontale e il cappello copra la sommità del nostro capo. In questo modo la nostra testa rimarrà al calduccio.

Altrimenti possiamo indossare il nostro romantico cappello alle ventitré, per un tocco romantico e poetico. Dovremmo appiattire il cappello su di un lato, posizionandolo di sbieco in modo che la nostra fronte sarà tagliata in obliquo.

Un ultimo modo è quello di lasciare la fronte nuda e mettere il basco nella parte retrostante della nostra testa, per ottenere un look moderno e giovane.

Ora non ci resta che scegliere che stile desideriamo e non usciremo mai più di casa senza il nostro meraviglioso cappello alla moda!