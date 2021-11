Non c’è nessun altro periodo dell’anno per godersi al meglio le zucche come l’autunno. Dopo qualche risotto e vellutata però, ci sembra di avere esaurito le idee. Invece, possiamo creare gustose lasagne e gnocchi. Non solo, ma possiamo anche fare il pieno di gusto e vitamina C in questa torta facile e deliziosa semisconosciuta nel nostro Paese a base di zucca. Pare infatti che questo frutto sia ricco di vitamine, tra cui appunto la C, il grande baluardo del nostro sistema immunitario.

Ingredienti

310 g farina 00;

500 g zucca pulita;

200 g latte condensato;

3 uova;

160 g burro;

90 g acqua;

90 g zucchero;

75 g zucchero di canna;

4 g sale;

noce moscata q.b.;

cannella q.b.

Gusto e vitamina C in questa torta facile e deliziosa semisconosciuta nel nostro Paese

Il primo passaggio per realizzare la nostra pumpkin pie prevede la preparazione della zucca. Per prima cosa sbucciamola e poi tagliamola a cubetti. Le dimensioni ridotte le permetteranno di cuocersi più velocemente. Infatti, dobbiamo renderli morbidi cuocendo la zucca in una vaporiera o in alternativa in una padella antiaderente. Quando si sarà raffreddata, trasferiamo la zucca nel frullatore e attiviamo lo sino ad ottenere una purea senza grumi. Mentre aspettiamo che la zucca si raffreddi sbattiamo insieme 2 uova e 75 grammi di zucchero. Aggiungiamo anche lo zucchero di canna, la noce moscata e la cannella.

A questo punto, versiamo il latte condensato e la crema di zucca nella ciotola dove abbiamo appena sbattuto le uova. Amalgamiamo bene gli ingredienti e copriamo con una pellicola trasparente. Mettiamo la ciotola in frigo per un’ora, durante la quale ci dedicheremo alla preparazione della base.

Prepariamo la base

Cominciamo dalla farina, mischiandola insieme allo zucchero rimasto e al sale. Poi, prendiamo il burro fresco di frigo, tagliamolo a pezzi e amalgamiamo o all’impasto con un mestolo. Dobbiamo ottenere un impasto sabbioso per poi unire gradualmente l’acqua, che deve essere freddissima. Aggiungiamo anche l’uovo e impastiamo con le mani senza esagerare per evitare di sciogliere il burro. Continuiamo a lavorarlo su un piano, aggiungendo un po’ di farina alla bisogna.

Dobbiamo ottenere un panetto che sia liscio per poi avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare in frigo per circa un’ora. Una volta pronta, stendiamo la pasta con un mattarello in modo da coprire una teglia da 25 cm. Versiamoci dentro la crema, che deve essere piuttosto liquida, e inforniamo a 175 gradi in forno preriscaldato per circa 50 minuti. Serviamo la nostra pumpkin pie dopo averla lasciata raffreddare e gustiamola con della panna fresca.

Approfondimento

