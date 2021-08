Negli anni Ottanta erano un vero must. Ogni donna alla moda le indossava e oggi stanno tornando di moda. Già da po’ di tempo se ne sentiva parlare e solo alcune donne sono state in grado di anticipare la tendenza. Ma oggi, non c’è più bisogno di anticipare perché sono il vero capo must have di stagione.

Infatti, tornano di moda queste bellissime giacche anni Ottanta che sicuramente tutte hanno nell’armadio. Hanno avuto il loro successo a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta. Non tutte, però, subito impazzirono per queste giacche, ma con il tempo iniziarono a piacere sempre di più. Amate e odiate, oggi, queste giacche tornano sulle passerelle dei grandi brand con qualche innovazione e tocchi fashion dei nostri tempi.

Gli anni Ottanta stanno proprio tornando. E questo si può vedere dal grande ritorno del denim, dei gilet, delle paillettes e delle giacche con le spalline. Queste ultime donano al corpo una silhouette statuaria e imponente. E così il corpo della donna torna protagonista e capi oversize lo amplificano. Sono sempre di più le star che oggi le stanno indossando, come ad esempio Lady Gaga e Beyoncé. I look che che si possono creare con queste giacche sono veramente tanti. Si possono abbinare, infatti, a dei semplici jeans, a bluse, gilet o vestiti da sera.

Vediamo qualche proposta per l’autunno-inverno

Le maxi spalline non le troviamo, però, solo sulle giacche, ma ci sono anche sulle camicie e sui vestiti. Vediamo ora qualche proposta per l’autunno-inverno pret-à-porter, ma anche haute couture.

Off-White, disegnato da Virgil Abloh, porta in passerella delle giacche dalle nuance accese con maxi spalline. Tra i look si notano anche tailleur giacca e gonna con scollature profonde e cappotti lunghi con le spalle rinforzate.

Burberry, sotto la nuova direzione creativa di Riccardo Tisci, opta per delle maxi giacche lunghe dalla forma rettangolare che dona rigidità alla donna. Tisci nella collezione alterna look dai colori accesi al famoso check del brand e impreziosisce le spalline con delle balze.

Alberta Ferretti punta sui classici completi gessati o total black per lei, ma pone l’accento sulle maxi spalle.

Anche l’alta moda non si tira indietro. Azzarro immagina la sua donna con tailleur scintillanti con maxi spalline. Balenciaga scava nel suo archivio proponendo nuovi look che sono un mix sapiente tra passato e presente.

Approfondimento

