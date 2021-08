Grandi e piccoli impazziranno per questa ricetta estiva a base di friggitelli

L’estate ci dona tantissime verdure che possono essere trasformate facilmente in piatti che mettono d’accordo grandi e piccini. I friggitelli sono una varietà di peperoni nani di colore verde e dal sapore dolce, tipica del sud Italia. Il loro nome deriva dal fatto che, nella tradizione, vanno mangiati fritti. In realtà, vengono preparati in svariati modi e, di solito, costituiscono un contorno da abbinare a secondi di pesce o di carne o cucinati ripieni. Ma sono straordinari con la pasta.

La ricetta dei friggitielli con la pasta è tipica della cucina della Campania. Ha diverse declinazioni a seconda degli ambiti territoriali. Noi prepareremo la ricetta più semplice e più adatta all’estate ed al consumo dei bambini.

Servono pochi e semplici ingredienti. La dose per quattro persone prevede:

500 grammi peperoni friggitelli

250 grammi di pomodorini

320 grammi di pasta corta

2 spicchi d’aglio

25 grammi di olio extravergine d’oliva

basilico e sale.

La preparazione più importante riguarda i friggitelli, da lavare e privati del picciolo. Una volta completata questa operazione, bisogna asciugarli attentamente con un canovaccio da cucina. Mettiamo sul fuoco la pentola con l’acqua per la pasta e allo stesso tempo prendiamo una padella del diametro adeguato.

Scaldiamo, sulla fiamma moderata, l’olio extravergine d’oliva nella padella, unitamente ai due spicchi d’aglio, che facciamo rosolare per quattro o cinque minuti. Una volta rosolati, gli spicchi d’aglio vanno tolti. Togliamo, per un momento, la padella dal fuoco e immergiamoci i friggitelli. Li facciamo saltare per due o tre minuti a fuoco pieno e poi abbassiamo la fiamma, aggiungendo un mestolo di acqua prelevato dalla pentola della pasta. Facciamo cuocere a fuoco lento per circa sei o otto minuti. A questo punto aggiungiamo i pomodorini, già lavati e tagliati a pezzetti e facciamo cuocere il tutto per altri cinque minuti.

Mentre termina la cottura dei friggitelli caliamo la pasta, di solito corta, ovvero fusilli, penne o rigatoni. Una volta cotta al dente, scoliamo la pasta e la uniamo nella padella ai friggitelli. Facciamo saltare il tutto per altri due o tre minuti e uniamo le foglie di basilico.

Come variare il piatto

La ricetta della tradizione prevede che i friggitelli vadano prima fritti in abbondante olio extravergine e poi, una volta fatti scolare su carta da cucina, uniti agli altri ingredienti.

Per gli amanti dei sapori forti, si possono lasciare gli spicchi d’aglio fino al termine della cottura, prima di unire pasta e aggiungere del peperoncino piccante fresco. Inoltre, per dare una nota di sapidità, si può sciogliere nella padella una o due alici sott’olio tagliate a pezzettini, prima di unire i friggitelli. Infine, chi ama il formaggio, può spolverare i piatti pronti da servire con pecorino grattugiato.

Grandi e piccoli impazziranno per questa ricetta estiva a base di friggitelli e, se unita ad una rinfrescante fetta d’anguria, godranno di un bilanciato e rinfrescante pranzo estivo.