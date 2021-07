Sono tornati. Molti pensavano che al tempo fosse solo una meteora e invece sono tornati. Sembra quindi che la comodità stia prevalendo sul “chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire”. Anche se in realtà non è proprio così, perché oggi bellezza e comodità viaggiano sedute vicine sullo stesso treno. E quindi sì, tornano di moda questi pantaloni che tutti abbiamo da qualche parte nell’armadio, sperando che nessuno li abbia buttati. Se qualcuno li ha buttati allora non ha ancora imparato che la moda è semplicemente un bellissimo cerchio, dove le cose prima o poi tornano. E tornano sempre.

Nascono per fare sport, poi molti li hanno usati per andare in giro, poi sono spariti e oggi i famosi leggings tornano per la moda cruise 2022. Non abbiamo ancora finito l’estate 2021 che già si parla del 2022, ma si sa la moda guarda avanti e pensa al futuro. E questa volta lo fa con una scelta abbastanza azzardata: i leggings.

Le proposte delle cruise 2022

Analizzando le passerelle delle cruise 2022 sembra proprio che il leggings sia tornato in grande stile. Ad esempio Max Mara sceglie i leggings in versione monocromatica che abbina a cappotti, abiti, pantaloncini e felpe larghe. Monocromatici sì, ma passa dai colori tenui come il bianco fino ad arrivare al colori shock come il rosa.

Dior punta sul modello super sportivo, con logo sul lato e stampe colorate. Maria Grazia Chiuri abbina i leggings a pantaloncini sportivi, crop top e sneakers. Con la logo mania ci giocano anche altre due maison: Gucci e Lanvin. Mentre l’inglese Burberry sceglie i cut-out, già di moda per l’estate 2021, e il patchwork. Ed ecco che allora è arrivato il momento di ritirare fuori dall’armadio i nostri vecchi leggings e dare loro una bella rispolverata.

Approfondimento

