Ci sono capi iconici che non passano mai di moda e ci sono capi o accessori che invece tornano. I direttori creativi dei brand si divertono spesso a reinterpretare tendenze del passato. Scavano all’interno degli archivi storici delle maison creando nuovi trend.

Come ad esempio la saddle bag di Dior. Questa iconica borsa fu disegnata nel 1999 da John Galliano, ed oggi Maria Grazia Chiuri, dopo vent’anni, la ripropone come accessorio must-have sia per lei sia per lui. Di questi esempi all’interno del panorama moda ce ne sono veramente tanti. Per questo motivo si consiglia sempre di non dare via gli acquisti fatti dalla nonna o dalla mamma, perché potrebbero tornare di moda. Per le nuove generazioni alcuni pezzi potrebbero sembrare assolutamente nuovi, ma in realtà non è così. E così tornano di moda per l’estate 2021 queste scarpe aperte degli anni ‘90.

I sandali chunky

Erano gli anni ‘90 quando apparvero questi sandali. Non erano apprezzati da tutti, ma chi amava osare non poteva non indossarli. E così i sandali chunky tornano sulla scena. Tornano con un’anima nobile, sporty o chic. Con la suola piatta o con il platform. Colorati o monocolore.

I più amati dalle star sono sicuramente quelli di Chanel in gomma con gli strappi. Un brand sicuramente più accessibile che ha fatto la sua fortuna con questa tipologia di sandalo è invece Birkenstock, che è entrato da poco nella galassia di LVMH. Sono sempre di più i brand che collaborano con la famosa azienda di Neustadt come ad esempio Valentino Garavani, Proenza Schouler, CSM e Rick Owens.

Ma ovviamente la lista dei brand che propone sandali chunky non finisce qui: infatti, questi sono presenti nella gamma dei prodotti di Prada, Balenciaga, Isabel Marant, Moncler, Zara e altri.

E se tornano di moda per l’estate 2021 queste scarpe aperte degli anni ’90, è arrivato allora il momento di rispolverare i nostri vecchi armadi e di indossare i sandali chunky per l’estate che verrà.

