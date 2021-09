L’autunno è ormai alle porte e con esso le sue mode e le sue tendenze. Come sempre accade, ogni stagione suggerisce i nuovi trend. Da questo dipende ciò che troveremo nei negozi di abbigliamento.

In un precedente articolo abbiamo già svelato che a settembre non possono assolutamente mancare nel nostro armadio questi 4 capi imperdibili.

Oggi invece la Redazione vuole spiegare le tendenze sul più importante tra gli accessori: la borsa. Tornano di moda nell’autunno 2021 queste comodissime borse su cui puntare per essere sempre impeccabili.

Spesso per rovinare un outfit basta davvero poco. La scelta dell'accessorio giusto è infatti fondamentale.

Vediamo adesso invece quali sono le borse perfette da indossare quest’autunno per un look davvero incredibile.

Il primo modello che torna in auge proprio in questo autunno è la borsa a tracolla. Questo modello molto classico è tra i più utilizzati ed amati per diversi motivi. Innanzitutto, la borsa a tracolla è molto versatile, comoda e bella.

Ogni donna dovrebbe averne almeno una nel proprio guardaroba. Quest’autunno andranno di moda modelli in stile anni ’70 dalle forme morbide e sinuose. Troveremo moltissimi modelli dal design curvilineo.

Per quanto riguarda i colori, queste borse saranno protagoniste con i colori dell’autunno 2021. Puntiamo tutto su colori come il bordeaux, blu navy, grigio scuro e testa di moro.

Ovviamente questi non saranno gli unici colori che andranno di moda. Potremo scegliere anche colori dalle nuance più chiare come il rosa cipria e il verde menta.

Infine, se cerchiamo borse più particolari scegliamo una tracolla a fantasia. Perfette per l’autunno sono quelle a fantasia floreale e con disegni optical.

Handbag

Esattamente come la tracolla in stile anni ’70, torna di moda la handbag. La borsa a mano è un accessorio che si contraddistingue per semplicità e leggerezza.

Quest’autunno troveremo moltissimi modelli eccentrici. Questi saranno caratterizzati da dettagli stravaganti come borchie, perle ed altre applicazioni. Non aspettiamoci modelli troppo semplici. Ad esempio, molte handbag punteranno su dettagli come manici decorati, maxi logo e stampe vistose.

Anche i colori non saranno da meno. Vedremo le handbag con grandi giochi di contrasti cromatici e le forme saranno di ispirazione vintage.