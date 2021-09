Nel report di giugno evidenziavamo come le azioni Iniziative Bresciane fossero sull’orlo del precipizio. In particolare, la mancata tenuta del fondamentale supporto in area 17,6 euro (I obiettivo di prezzo) avrebbe fatto scattare un forte ribasso con obiettivo di prezzo in area 16 euro e massima estensione del ribasso in area 14,4 euro.

La tenuta dei supporti ha fatto scattare al rialzo le quotazioni di Iniziative Bresciane che adesso puntano a un rialzo del 60% circa. Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione in corso è rialzista e al momento non ci sono più ostacoli lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 20,6 euro. Una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 26,1 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e di area 31,6 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

I primi segnali di debolezza, invece, si avrebbero nel caso di chiusure settimanali inferiori a 18,4 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere fino in area 17,0 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire la proiezione al ribasso. In questo caso le quotazioni ritornerebbero immediatamente in area 16 euro e a seguire verso area 12,7 euro e 9,4 euro. Quest’ultimo livello rappresenta la massima estensione ribassista.

Secondo i multipli di mercato il titolo è moderatamente sottovalutato. Ad esempio, secondo il rapporto prezzo/utili le azioni Iniziative Bresciane sono sottovalutate del 20% circa. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Infine, ricordiamo che la società distribuisce un dividendo il cui rendimento si aggira intorno al 4%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 8% circa.

Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 29 giugno in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,1 euro.

