L’estate è la stagione delle feste e delle cerimonie per le quali essere impeccabili è d’obbligo. D’altronde, cosa c’è di peggio che recarsi ad una cerimonia e fare una brutta figura a causa di una caduta di stile? Oggi la Redazione vuole dare delle semplici linee guida per evitare brutte figure.

8 regole ed errori da evitare assolutamente per fare un figurone alle cerimonie

Il primo consiglio è quello di fare attenzione con il bianco. Vestirsi di bianco, specialmente se indossiamo un vestito, è fuori luogo. Il bianco infatti è prerogativa assoluta della sposa: ricordiamoci che è lei a dover spiccare e farsi notare, non noi.

Possiamo però usare il bianco su una maxi-tuta oppure su un completo: dobbiamo distinguerci dalla sposa e non rubarle la scena.

Nero sì, ma dopo il tramonto

Il nero alle cerimonie è visto da molti come fuori luogo. In realtà, questo colore è recentemente tornato in voga soprattutto se abbinato a mise scintillanti.

Quello che dobbiamo però tenere sempre a mente è che il nero è ammesso soltanto dopo il tramonto. Dunque, se la cerimonia alla quale dobbiamo presenziare è in pieno giorno, evitiamolo. Dopo le 16 invece è perfetto e ci conferisce eleganza e semplicità al tempo stesso.

Abito lungo

L’abito lungo per quanto bello ed elegante possa essere non è un capo passe partout. Infatti, esso è perfetto soltanto in determinate occasioni. Ad esempio, indossiamolo se siamo invitati ad una cerimonia che si celebra al pomeriggio e che prevede un ricevimento o un rinfresco la sera. In tutte le altre occasioni, è meglio optare per un abito midi, ovvero che arrivi sopra al ginocchio.

Le scarpe

Le scarpe dovranno essere sobrie ed eleganti. A meno che il nostro look non sia particolarmente minimal, è meglio non osare troppo con scarpe appariscenti.

Dunque, per cerimonie nelle stagioni primavera/estate scegliamo scarpe come le pumps in vernice, le open toe e i sandali gioiello. In autunno/inverno invece scegliamo delle décolleté o dei tronchetti, ma evitiamo assolutamente gli stivali.

Gli errori da non commettere

Queste sono le 8 regole ed errori da evitare assolutamente per fare un figurone alle cerimonie.

Innanzitutto, evitiamo lo stile casual perché si tratta pur sempre di una cerimonia. Quindi sono banditi capi come jeans e t-shirt o le borse da giorno.

Anche i materiali hanno la loro importanza: evitiamo di usare borse in paglia o di tela se non vorremo apparire sciatte.

Apriamo una parentesi sull’intimo: in quanto tale non deve vedersi. Dunque, scegliamo un modello adatto al nostro look, color carne e possibilmente senza cuciture.

E infine, la regola più importante di tutte: non eccedere. Se vogliamo essere impeccabili evitiamo dunque scollature eccessive, vestiti eccentrici o troppo corti e trasparenze imbarazzanti.

