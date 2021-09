Sono tante le persone ad avere la fortuna di poter coltivare un orto nella propria abitazione. Che sia nel giardino o sul proprio balcone poco importa. Infatti, ad oggi ci sono diversi modi per poter portare avanti con successo quest’attività sul terrazzo, anche se piccolo e poco spazioso. Ragion per cui, soprattutto nell’ultimo periodo, sono aumentati moltissimo gli appassionati di giardinaggio.

Non solo per i frutti

Le ragioni per cui si abbia voglia di iniziare la coltivazione di un orto possono essere diverse. Le principali, ovviamente, hanno a che fare con la crescita di fiori e frutti. Ma non sono solo questi i motivi che portano molti ad intraprendere quest’attività. Ad esempio, non sono in pochi a credere fermamente che le piante siano portatrici e regolatrici di energia. Non a caso queste convinzioni sono spesso alla base della scelta delle specie da coltivare. Ma cerchiamo di capire meglio.

Ecco la pianta da coltivare nell’orto per profumare il balcone e stimolare il buonumore

Di certo il rapporto che ognuno di noi ha con i concetti di energia, fortuna e destino sono del tutto personali e indiscutibili. Per questo motivo, quando si parla di questi argomenti non si possono rivelare verità assolute. Piuttosto, si può presentare una teoria o una credenza, per la quale ognuno autonomamente deciderà se crederci o meno.

Convinti di questo oggi andremo a svelare una specie che, per molti, possiede dei poteri piuttosto particolari e interessanti. Infatti, ecco la pianta da coltivare nell’orto per profumare il balcone e stimolare il buonumore. Stiamo parlando del bellissimo caprifoglio. Questa pianta, oltre a rilasciare un profumo intenso e dolce, secondo diverse tradizioni popolari antiche presenta anche altre caratteristiche.

Potrebbe avere, infatti, un ruolo nel proteggere la casa in cui cresce dalle energie negative e dalla malasorte. Stimolando al tempo stesso la serenità e il buonumore di chi vive all’interno dell’abitazione. Inoltre, grazie al profumo ed anche alla sua stessa presenza, sarebbe anche capace di arricchire l’ambiente domestico con energie positive in grado di avvicinare la fortuna.

Ripetiamo che stiamo parlando di credenze popolari e antiche, che trovano riscontro in rami della fitoterapia, quali, ad esempio, l’aromaterapia. Tuttavia, si tratta di una teoria che, ovviamente, non possiede alcuna validazione scientifica.

Ricordiamo, infine, che, sempre in tema di piante potenzialmente in grado di interferire con l’umore, già alcuni mesi fa avevamo svelato la pianta da appartamento che riduce l’ansia e rende l’aria pulita e purificata.