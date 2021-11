Il tempo sembra sempre mancare. Si ha la sensazione di dormire sempre troppo poco; non si ha tempo per dedicarsi spesso al proprio hobby, per cucinare piatti complicati, per fare mille altre cose con la giusta concentrazione. Si può trattare davvero di giornate piene di impegni o a volte di mancanza di organizzazione e ottimizzazione delle ore libere. Quando, poi, si tratta di un invito dell’ultimo minuto, ecco che noi donne a volte entriamo nel panico. Per essere davvero a posto abbiamo bisogno di tempo, si sa, eppure in 15 o 30 minuti ci si può preparare bene lo stesso.

Per prepararsi per uscire con un un look impeccabile in pochissimo tempo basta seguire questi 5 semplici consigli

Innanzitutto, bisogna rilassarsi e concentrarsi. Poi possiamo cominciare a prepararci.

Viso

Dopo una veloce doccia, detergere con cura il viso e idratarlo. Passare il fondotinta, preferibilmente con spugnetta o pennello e fissarlo con la cipria. Se non c’è il tempo per un trucco elaborato, mettere un ombretto chiaro, la matita e il mascara. Poi sfumare il fard sulle guance e sotto le sopracciglia. Il rossetto sarà il punto di forza di questo trucco leggero per dare risalto alle labbra e colore al viso.

Capelli

Se si ha tempo, fare uno shampoo veloce. Se non si hanno molti minuti a disposizione, scegliere uno shampoo secco oppure ravvivare un po’ la capigliatura grazie a un po’ di talco che sarà subito spazzolato via, lasciando la testa un po’ più pulita e profumata. In caso i capelli siano lunghi, legarli in una bella coda o raccoglierli in uno chignon. In questo caso si possono usare orecchini un po’ grandi.

Mani

Passare un po’ di crema a rapido assorbimento. Se lo smalto non è integro, meglio toglierlo e ripassarlo. L’operazione sarà veloce se si ha a disposizione un prodotto a rapida asciugatura, altrimenti lasciare le unghie naturali. Ritoccare almeno la forma.

Vestito

Nell’armadio è bene preparare degli abbinamenti adatti a diverse occasioni, in modo da non perdere tempo nella scelta. In caso contrario, se l’uscita last minute è serale, meglio andare sul classico, tipo vestito a tubino nero o pantaloni, camicia e giacca. Ci si può, però, sbizzarrire un po’ con gli accessori e i gioielli.

Borsa

Si può scegliere la tracollina o la pochette. Un trucco per perdere poco tempo quando la si deve riempire, è quello di mettere le cose che portiamo sempre con noi (tipo chiavi, rossetto, documenti, portafogli) in una bustina. In questo modo non c’è il pericolo di dimenticare qualcosa di importante quando cambiamo borsa e spenderemo pochi minuti.

