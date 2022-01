Chi ha un gatto in casa conosce perfettamente ogni suo piccolo comportamento. Almeno quelli più frequenti, quelli che è solito fare. Poi invece ci sono quei comportamenti che non riusciamo a spiegarci, quelli a cui non sappiamo veramente dare una risposta. E quindi pensiamo semplicemente di avere un gatto pazzo. Ma in realtà non lo è affatto.

Avere una comunicazione con un gatto sicuramente può essere complesso, non che comunicare con i cani invece sia più facile. Questo ovviamente perché non hanno il dono della parola. Però a differenza dei cani, che sono meno indipendenti e quindi cercano di far capire le proprie esigenze al padrone, i gatti fanno un po’ quello che vogliono. E questo magari li porta ad avere atteggiamenti strani che noi non comprendiamo.

Poi ci sono quei comportamenti che invece fanno sempre, come fare la pasta con le zampe, oppure fare le fusa, leccare il padrone oppure strofinarsi sulle gambe.

Se il nostro gatto ci strizza gli occhi significa una cosa sola e non possiamo assolutamente ignorarlo

Il nostro gatto strizza gli occhi. Azione a cui uno non pone molta attenzione, dato che alla fine tutti strizzano gli occhi. Anche noi essere umani lo facciamo, e i motivi sono vari. Il primo è quello di bagnare l’occhio, poi c’è chi invece ha un tic e quindi continua a sbatterli. Insomma strizzare gli occhi è una cosa che facciamo tutti quanti.

Ma se il nostro gatto ci strizza gli occhi, in realtà ha un significato ben preciso e vuol dire una cosa sola. Per un gatto strizzare gli occhi è come sorridere. E quindi strizzare gli occhi equivale a un sorriso e lo usano per esprimere emozioni positive.

Lo studio scientifico

A sostegno di questo, c’è proprio uno studio fatto da alcuni esperti. Per arrivare a questa conclusione sono stati fatti vari esperimenti tra l’uomo e il gatto. Per capire il modo in cui quest’ultimo interagisce con l’essere umano. Hanno studiato il modo in cui il gatto strizza gli occhi e con chi. E da tutto ciò si evince che lo sbattere degli occhi ha un forte significato. Un significato positivo, un sorriso che il gatto fa per noi.

Si tratta, quindi, di un momento in cui il gatto ci dimostra il suo affetto. Comunica con noi e condivide i suoi sentimenti. Cosa che non fa molto spesso, o comunque fa a modo suo e che spesso è complicato comprendere.

Approfondimento

Questi due segni dell’oroscopo navigheranno a vele spiegate e saranno pieni di fortuna fino a marzo