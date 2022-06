I cicli della moda ripropongono periodicamente capi intramontabili di ere precedenti, ed è così che negli ultimi tempi sono tornati di moda veri e propri simboli di decenni passati, dai pantaloni a zampa, al trench coat e al giubbotto di pelle. Ma non sono solo i capi di vestiario che seguono i cicli della moda, bensì anche gli accessori. Basti pensare a modelli di scarpe che credevamo tramontati per sempre, o i cappelli a falda larga, o il marsupio, che sempre più persone portano con sé. Ma c’è un altro accessorio che negli ultimi tempi si vede di nuovo in giro ed era uno dei preferiti delle nostre nonne. Certamente tutti ne abbiamo in casa degli splendidi esempi che possiamo tornare a sfoggiare con orgoglio.

Le spille decorative danno un tocco di personalità a qualunque outfit

L’accessorio di cui stiamo parlando sono le spille. Proprio così: le spille decorative, quelle che una volta vedevamo appuntate al petto o sul colletto delle signore più eleganti, oggi stanno finalmente tornando di moda. Dopo decenni passati a prendere polvere nei cassetti, possiamo finalmente tornare a sfoggiare le spille della nonna con grande orgoglio. Ma vediamo qualche consiglio di stile.

Torna di moda questo accessorio anni ’60 che usavano le nostre nonne e che certamente ritroveremo nei cassetti

Come possiamo indossare una spilla per completare il nostro look quotidiano ed essere sempre al top dell’eleganza? Le regole sono poche e semplici. Innanzitutto, se decidiamo di indossare una spilla, non esageriamo con gli altri accessori. La spilla sarà protagonista dell’outfit e dovrà attirare l’attenzione su di sé. Non temiamo di sperimentare con spille anche molto vistose o colorate, come le classiche spille a forma di insetto o di fiore, ad esempio.

Qualche consiglio su come indossarle al meglio

Torna di moda questo accessorio all’antica. Ma come indossarlo al meglio? Le spille molto grandi e vistose dovrebbero essere indossate da sole. Quelle più piccole possono essere trasformate in accessori più discreti. Per esempio possiamo appuntare due piccole spille sulle punte del colletto della camicia per dare un tocco di raffinatezza al nostro outfit. Per sfruttare al meglio il loro potenziale, possiamo indossare delle spille abbinate a un vestito a tinta unita, per dare un tocco di colore al nostro outfit. Ottime anche da attaccare a foulard e bandane per essere sempre raffinate anche nelle serate estive. Per chi ama sperimentare, le spille possono anche essere trasformate in splendidi accessori per capelli.

Approfondimento

Una volta poteva essere considerato ridicolo ma ora questo look estivo va sempre più di moda