Trovare lavoro oggigiorno è sempre più difficile, soprattutto un lavoro non precario e magari a tempo indeterminato.

Ecco perché sarà utile per molti sapere che in questo mese di giugno ci sono tantissimi concorsi pubblici che porteranno a circa 7.000 nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Le selezioni sono rivolte sia a candidati diplomati che laureati. Alcuni concorsi sono aperti anche a chi ha solo la licenza media.

Le assunzioni per i candidati che passeranno i concorsi saranno a tempo indeterminato o determinato presso Enti locali, Regioni, Comuni e Ministeri.

Molte di queste assunzioni sono collegate anche al PNRR.

Centinaia di assunzioni nei comuni d’Italia

Il Comune di Bologna ha varato un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per “operatori ai servizi scolastici”, categoria contrattuale B. Il concorso scadrà il 26 giugno e consisterà in alcune prove orali e scritte.

Nello stesso Comune e con la stessa scadenza, è stato varato un concorso per operatori ai servizi della prima infanzia, categoria contrattuale B, a tempo indeterminato e determinato.

Al Comune di Rivoli è stato indetto un concorso pubblico per sei posti di assistenti amministrativi e contabili, categoria C, full time e a tempo indeterminato. Questo concorso scade l’11 giugno.

Anche la Regione Lombardia ha indetto un concorso per ben 30 posti di categoria D nell’area economica, full time e a tempo indeterminato. Questo concorso scade il 20 giugno.

7.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione con questi concorsi pubblici che scadono a giugno

I concorsi pubblici attuali riguardano anche tantissime Asl d’Italia. Vediamone alcuni.

L’Asl di Alessandria ha indetto una decina di concorsi che scadono tutti il 26 giugno per decine di posti a tempo indeterminato come dirigenti medici.

Sempre il 26 giugno scadono quattro concorsi stabiliti dall’Asl Brianza di Vimercate riguardanti 9 posti da dirigente medico.

L’Asl di Pavia ricerca 9 dirigenti medici a tempo indeterminato. Il concorso scade il 26 giugno.

Il 24 giugno, invece, scade un concorso per 4 posti a tempo indeterminato come funzionario amministrativo di categoria D, presso l’Agenzia regionale per il lavoro di Genova.

Altri concorsi pubblici in scadenza entro giugno

7.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione potrebbero essere la soluzione per tantissime famiglie in difficoltà economica.

La Consob, per esempio, Commissione Nazionale per le società e la Borsa, ha bandito due concorsi pubblici per assumere dieci impiegati tra Roma e Milano, con licenza media o diploma. Il concorso scade il 23 giugno.

La Regione Marche ha bandito quattro concorsi pubblici per 57 funzionari in area amministrativa e contabile. Questo concorso scade il 25 giugno.

Cinquanta assunzioni a tempo indeterminato anche nella città metropolitana di Torino, categoria C1, ruolo amministrativo e contabile. Questo concorso scade il 23 giugno.

Anche la RAI cerca 85 diplomati per ruoli tecnici, in varie città d’Italia. Il concorso scade il 16 giugno.

Il Comune di Palermo ha indetto un concorso per 60 funzionari a tempo indeterminato di categoria D1. Scade il 13 giugno.

Infine il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso per 1.381 posti per volontari in ferma di un anno o quattro anni. Il concorso riguarderà i giovani diplomati che faranno domanda entro il 20 giugno 2022.

Studiando e provando a passare anche più di uno tra questi concorsi, si potrebbe raggiungere l’obbiettivo di una vita.

