Prevedere in quale direzione si evolverà la moda è un’impresa quasi impossibile. Quel che sembrava terribilmente di cattivo gusto qualche mese fa, oggi può diventare un fashion statement raffinato e popolarizzato dagli influencer più trendy. Viceversa, un pezzo indossato dalle star più popolari solo l’anno scorso, se indossato oggi potrebbe farci sembrare terribilmente all’antica.

E ci sono degli accessori che tornano di moda quando meno ce lo aspettiamo. Ad esempio, questo accessorio estivo, un tempo riservato agli anziani, oggi è tornato alla ribalta anche per le giovani più alla moda. Non solo: i look più cringe del passato oggi possono trasformarsi in outfit studiatissimi e curati.

È quello che è successo a un outfit fino a poco tempo fa considerato ridicolo, ma che oggi vediamo sempre più spesso sulle strade delle nostre città. Vediamo di che cosa si tratta.

Una volta poteva essere considerato ridicolo ma ora questo look estivo va sempre più di moda

Ma di quale look stiamo parlando esattamente? Di un abbinamento insospettabile: i pantaloncini corti indossati con le calze al ginocchio. Non storciamo il naso! Questo look oggi va sempre più di moda, e non soltanto tra i turisti nordeuropei in visita alle bellezze d’Italia. Una volta poteva essere considerato ridicolo, ma ora questo look estivo va sempre più di moda, anche tra i giovani. I calzini sono diventati non soltanto dei capi di vestiario pratici e utili, ma anche degli accessori alla moda. Vediamo quindi come possiamo sfruttare al meglio questo nuovo trend per sfoggiare la nostra collezione di calzini, finalmente anche d’estate e senza imbarazzo.

Un accessorio importante nella moda femminile e maschile

La prima regola di questo nuovo look è non essere timidi. Sono ammessi calzini sgargianti, e addirittura calzini spaiati. Possiamo indossarli con gonne o vestiti sopra il ginocchio. Ma è soprattutto la moda maschile ad aver fatto proprio questo nuovo trend. I calzini al ginocchio indossati con i pantaloncini corti ormai non fanno più eccezione, anche in piena estate. L’importante è studiare l’outfit nel suo insieme. Se stiamo indossando maglia e pantaloni di colori spenti, sì ai calzini super colorati per un’uscita pomeridiana in città. Invece se stiamo andando in un locale, i pantaloncini corti vanno bene, ma con calzini di colori più raffinati, come nero, grigio o verde scuro.

Se siamo particolarmente coraggiosi, o le temperature non ci permettono di indossare le scarpe chiuse, possiamo anche indossare i calzini con i sandali aperti. La moda non conosce confini, l’importante è personalizzare il proprio outfit.