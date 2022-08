Ogni volta che si va dall’estetista a fare mani e piedi si è poi sempre indecisi su quale smalto usare. Una delle prime cose che allora facciamo è quella di aprire internet e cercare le varie tendenze della stagione. Quali sono i colori che vanno di moda? Le forme da fare? Lo smalto di mani e piedi deve essere dello stesso colore?

Dove cerchiamo le tendenze?

Ci sono moltissimi modi per scoprire quali sono le tendenze della stagione. Possiamo seguire ciò che fanno ad esempio le influencer beauty. Moltissime di queste quotidianamente consigliano colori e forme.

Possiamo leggere articoli di bellezza sulle principali riviste di moda e beauty con dei pezzi redatti dai vari esperti internazionali. Poi abbiamo piattaforme social come Pinterest, ma anche Instagram, che sfornano tendenze. Per non parlare poi di TikTok, che è diventato il nuovo motore di ricerca per la Gen Z.

Insomma, le tendenze si possono scovare in diversi modi. E questo è valido non solo per i colori dello smalto, ma anche per cosa indossare in spiaggia, quando facciamo aperitivo o quando abbiamo una cena elegante.

Torna di moda lo smalto per unghie mani dai colori pop e brillanti

Sta spopolando un trend unghie che abbiamo visto negli anni ’90. Uno smalto che ha conquistato un’intera generazione e ora è pronto a conquistarne una nuova. Si chiama Jelly Nails manicure e ricorda moltissimo le caramelle gommose. Questo trend unghie lo stiamo vedendo moltissimo in alcune serie TV, come ad esempio Euphoria.

La sua particolarità è che sembrerà di avere delle unghie di vetro colorate trasparenti: infatti ha come altro nome quello di Glass Nails.

Come fare le Glass Nails o Jelly Nails

Ma come possiamo fare queste unghie? In molti se lo possono chiedere. Ovviamente possiamo far volare libera la nostra immaginazione. Ci sono infatti infiniti modi di farle usando tanti colori.

Possiamo scegliere di avere la versione multicolore e quindi ogni unghia sarà di un colore diverso. Oppure possiamo farle tutte dello stesso colore. Possiamo decidere anche di fare solamente il french in versione glass. E possiamo anche aggiungerci sopra dei glitter brillanti per rendere le nostre unghie luminose.

Infine possiamo completare il nostro smalto con degli stickers oppure con dei disegni fatti a mano. Dopo uno straordinario successo negli anni ’90 torna di moda lo smalto per unghie mani dai colori gommosi e luminosi. Tra i vari trend che molte persone stanno amando c’è anche quello del foglio adesivo.

