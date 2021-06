Abbiamo spesso affrontato la ciclicità della moda e di come una tendenza del passato dopo anni possa tornare alla ribalta. Nel sistema moda questo accade molto spesso. Altre volte invece ci sono tendenze che non svaniscono mai e che restano per sempre.

Torna come tendenza estiva questo luminoso gioiello indossato anche dalle nonne

Quindi, se da una parte ci sono le tendenze che non sono soggette al passare del tempo, dall’altra ci sono invece quelle passeggere, le famose meteore estive. Quei trend che vanno per una stagione e poi spariscono.

Le tendenze di quest’anno

Quest’estate abbiamo visto ad esempio come gli anelli cambiano dimensione e diventano a tratti puerili. Sono colorati, grossi e realizzati con materiali tipo la plastica. I vestiti invece diventano comodi. Avvolgono il corpo, lasciandolo però liberi di muoversi per un’estate senza restrizioni. Oltre a queste tendenze, che abbiamo visto qui sulle nostre colonne, torna come tendenza estiva questo luminoso gioiello indossato anche dalle nonne.

La perla

La perla infatti torna predominante nelle collezioni estive. E non solo per quelle femminili, ma anche nelle collezioni maschili. Impossibile dimenticare ad esempio la collana di perle firmata Casablanca, abbinata a delle camicie in seta con stampe estive e pantaloni bianchi.

Un altro brand che ha da poco inserito nella gamma prodotti l’orecchino di perla è Zero Three Seventeen, marchio fondato dal ballerino italiano Gabriele Esposito. La perla era già trend durante quest’inverno, ma la tipologia di accessorio era diversa: aveva più giri ed era più grande. Per l’estate invece la collana diventa piccola e con un solo giro.

La collana può essere abbinata ad altri accessori estivi. Infatti nessuno vieta di indossarla con preziosi oro o argento. Ma anche con le collane super colorate che stanno spopolando in questo periodo viste al collo di moltissime influencer, come Chiara Ferragni.

