Oggi vediamo quanto sono fenomenali questi cocktail analcolici contro la calura estiva e ottimi da gustare. In estate, infatti, c'è bisogno di tenersi idratati per non rischiare la disidratazione, molto pericolosa con questo grande caldo. Perché allora non rendere ancora più piacevole idratarsi, bevendo qualche bevanda analcolica, fresca, estiva ed ottima da gustare? E ancora meglio se ce la facciamo in casa, anche perché è semplicissimo e possiamo utilizzare alcuni ingredienti che già abbiamo.

Sono fenomenali questi cocktail analcolici contro la calura estiva e ottimi da gustare

Si tratta di alcune bevande che ci daranno un senso di freschezza, idratandoci con gusto. Ne abbiamo in mente qualcuna.

Prima di tutti, il cocktail fresco ed estivo per eccellenza, il mojito, ottimo anche in versione analcolica in questa ricetta alternativa.

Ingredienti per un mojito analcolico:

Per questa ricetta cerchiamo di non utilizzare sciroppi vari, ma solo ingredienti naturali che abbiamo in casa.

Abbiamo bisogno di:

acqua leggermente frizzante o naturale (dipende dai gusti)

foglie di menta

succo di lime

zucchero di canna q.b.

ghiaccio tritato o a cubetti.

Preparazione:

Versiamo l’acqua (1 litro) in una caraffa o in una scodella capiente. Aggiungiamo il succo di 6/7 lime spremuti (possiamo anche togliere la buccia da questo frutto e frullarlo). Aggiungere lo zucchero di canna e le foglie di menta. Aspettare qualche minuto che si sciolga lo zucchero e poi aggiungere il ghiaccio. Consumarlo in giornata.

Passiamo ora ad un altro cocktail estivo, sempre analcolico, con succo di pompelmo, arancia, rosmarino e lavanda. Questa bevanda sarà molto dissetante e profumata, ottima d’estate.

Ingredienti:

1 litro d’acqua naturale

succo di 3 arance

succo di 2 pompelmi

una manciata di fiori di lavanda

3/4 ciuffi di rosmarino

zucchero di canna q.b.

ghiaccio in cubetti o tritato

Preparazione:

Sempre in una caraffa o in una scodella capiente versare l’acqua con i fiori di lavanda e i rametti di rosmarino. Nel frattempo spremere le arance e i pompelmi e poi versare nella scodella. Aggiungere lo zucchero di canna quanto basta. Aggiungerei cubetti di ghiaccio o il ghiaccio tritato.

Ecco pronti i nostri cocktails, tutti da gustare.