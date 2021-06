Delle orchidee, e specialmente della nostra orchidea, amiamo soprattutto due cose. Da una parte, l’estrema eleganza e grazia dei suoi fiori, del suo o dei suoi steli. Dall’altra, quei colori meravigliosamente nitidi e decisi, che danno un tocco di grande classe anche alla nostra casa.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e abbiamo scritto svariati articoli su come curare le orchidee. In particolare, però, chi vuole abbinare la sua orchidea a un altro fiore dovrebbe leggere questa riflessione. Infatti, qui spieghiamo come le ortensie possono non solo essere abbinate alle orchidee, ma anzi diventare quasi il loro migliore amico.

Tuttavia, questioni scientifiche a parte ci sono moltissime cose che ignoriamo sulle orchidee. Da dove vengono, cosa significano e se hanno dei segreti.

Come sempre nella vita, più leggiamo e più scopriamo delle curiosità. Oggi vorremmo raccontarvene una, che riguarda soprattutto l’orchidea rossa o l’orchidea bianca. Infatti, chi ama l’orchidea rossa o bianca deve assolutamente conoscere questo affascinante segreto.

Convinzioni cristiane

Magari non ci abbiamo mai fatto caso, ma se andiamo in chiesa per Natale o per Pasqua noteremmo una cosa molto particolare. Almeno in Italia, gli altari delle chiese sono imbanditi con moltissime orchidee.

Non solo gli altari, a volte anche i banchi della cantoria sono ornati da questi splendidi fiori, certamente sempre durante le feste.

Ma perché la Chiesa ha scelto proprio l’orchidea come fiore da usare nelle cerimonie sacre? Qual è il messaggio che l’orchidea dovrebbe portarci?

Chi ama l’orchidea rossa o bianca deve assolutamente conoscere questo affascinante segreto

Veniamo al dunque: molti cristiani usano le orchidee come metafora. In special modo, parliamo delle orchidee che presentano delle macchie sui loro fiori.

Spesso queste macchie sono rosse o rosa, e naturalmente ricordano il sangue. Per i cristiani, si parla del sangue versato da Cristo nei giorni della passione.