Cosa c’è di meglio della gonna per sopportare il caldo torrido di questa estate? Insieme ai pantaloncini, le gonne sono una vera e propria salvezza per non sudare ad ogni passo. Possiamo scegliere modelli più sportivi da indossare anche per andare a fare la spesa oppure optare per gonne magnifiche ed eleganti da sfoggiare per una cena in spiaggia. C’è veramente l’imbarazzo della scelta in fatto di modelli e lunghezze che ci mettono a nostro agio. Questa estate, poi, torna di tendenza una delle gonne più glamour e comode di tutte. Vediamo di che modello si tratta e come abbinarlo per essere sempre chic ed eleganti.

Torna a spopolare questo tipo di gonna che nasconde anche i fianchi larghi

Avremo sicuramente notato in giro che la gonna cortissima ha lasciato il posto a modelli più funzionali. Anche i pantaloncini hanno guadagnato centimetri per adattarsi a tutti i fisici e a tutte le età. La moda è sempre più inclusiva e attenta alle necessità di tutti, senza distinzioni. Per questo il modello di gonna che è tornato in voga ultimamente è la gonna lunga a palloncino. Da non confondere con la minigonna che andava di moda anni fa, questo modello è davvero incredibile. Possiamo trovarlo alla base di vestitini freschi, anche in pura seta, oppure come gonna singola da abbinare a top morbidi che non stringono la vita o crop top. Questa è solo un’idea di look perfetta anche per le over 50 che ci tengono all’eleganza.

Come indossarla per valorizzare le forme

Il modello in questione è davvero molto versatile perché si adatta a tutte le occasioni. Con un tacco più alto possiamo indossarla per eventi e cerimonie. Se portata con un sandalo incrociato, è perfetta anche per una cena al porto con gli amici. Non è propriamente una gonna con lo spacco, ma in realtà ne ha uno. Presentando un’apertura centrale, dà quell’effetto affascinante e misterioso che conquista tutti. Quando camminiamo, poi, la gonna si gonfia creando un effetto palloncino da sogno. Bellissima in monocromo, dà il suo meglio con fantasie floreali anche poco esose. Il modello, scivolando sui fianchi, non comprime e non segna, rendendolo perfetto anche per i fisici curvy. Infatti la forma va a mascherare un fianco importante, rendendo omogenea la figura. Assecondiamo sempre le forme, senza nasconderle o strizzarle, se vogliamo uno stile raffinato.

Ecco perché torna a spopolare questo tipo di gonna questa estate anche per le over 50. Non serve strafare e indossare capi particolari per essere più eleganti. A volte anche abbinamenti semplici ma azzeccati possono darci raffinatezza. Il segreto per essere di tendenza è sempre assecondare le nostre forme. Non nascondiamole, ma piuttosto enfatizziamole e valorizziamole per essere splendide.

