La fase laterale iniziata nei primi giorni di aprile probabilmente è terminata, e come da attese è iniziata una fase rialzista. Questo in continuazione del trend che caratterizza i prezzi da inizio anno. Quali sono i pericoli che potrebbero far cambiare rotta ai prezzi? Quali sono gli elementi a favore? Quale strada ha più probabilità di essere tracciata? Come regolarsi? La nostra idea operativa è la seguente: toglietevi davanti perchè c’è un Toro in corsa a Wall Street!

La statistica

Solitamente nei primi 27 mesi del decennio i mercati americani tendono a perdere smalto e forza rialzista a favore degli altri listini internazionali. Dopo questo periodo, tutto ritorna alla nomalità, e i rialzi e ribassi verranno scanditi dalle piazze americane, che determineranno il bello e il cattivo tempo. Non si salirà se non lo farà Wall Street, e parimenti, non si scenderà.

Se la nostra view si rivelerà corretta, dal mese di aprile di quest’anno partirà un fenomenale rialzo pluriennale per Wall Street, e tale movimento dovrebbe durare fino al 2027 inotrato.

Questa è al strada a cui le nostre previsioni e studi danno prevalenza.

Torniamo al breve termine.

Toglietevi davanti perchè c’è un Toro in corsa a Wall Street!

La giornata di contrattazione di mercoledì 17 maggio si è svolta tutta al rialzo. Di seguito i prezzi di chiusura:

Dow Jones

33.535,91

Nasdaq C.

12.688,84

S&P500

4.198,05.

Il movimento di breve termine continuerà al rialzo se nei prossimi giorni reggeranno in chiusura di seduta i seguenti livelli:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

I livelli che al momento mantengono il trend di lungo termine sono chiusure mensili superiori a:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Per il momento, se lo scenario non cambierà, attendiamo un forte rialzo fino al 4 agosto, per poi lasciare spazio a una correzione di almeno un mese. Il rialzo, e lo ripetiamo, a parer nostro dovrebbe essere solo all’inizio.

Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Allerta meteo, alluvioni e piogge torrenziali: cosa fare e come comportarsi secondo la Protezione Civile per mettersi al sicuro