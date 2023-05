Alla riscossa questi 5 segni zodiacali che voleranno in alto nel cielo di giugno favoriti da pianeti e stelle

Manco poco ormai alla tanto attesa estate, poco importa come siano trascorsi questi mesi, arriva il momento per ricaricarsi. Un discorso che non riguarda solo vacanze e lavoro, ma anche l’oroscopo. Infatti, indipendentemente dall’andazzo avuto finora, ora con la fine di maggio e l’inizio di giugno potremmo avere una rivincita. Soprattutto se il nostro segno zodiacale dovesse essere uno dei 5 fortunati per i quali l’oroscopo prevede a breve faville.

Il filosofo Eraclito diceva che tutto scorre, un detto applicabile nella vita quanto sul piano astrologico. Infatti l’oroscopo, porta di mese in mese interessanti novità, talvolta positive. A determinarle il moto dei pianeti, del Sole e della Luna all’interno delle varie costellazioni zodiacali. Proprio tali rivolgimenti porteranno all’apice alcuni segni zodiacali che dovranno approfittare del periodo favorevole. Per loro giugno infatti si rivelerà un mese di grandi sorprese e periodo ideale per svoltare verso il meglio.

Alla riscossa questi 5 segni zodiacali che voleranno in alto e domineranno giugno incontrastati

Si prospetta un inizio estate davvero bollente per l’intrepido Leone che potrà godere dell’alleanza di non uno ma di ben ben due pianeti, ossia di Venere e Marte.

Il primo pianeta legato all’amore e alla passione, il secondo allo spirito battagliero e aggressivo. Il primo entrerà nel segno del Leone il 5 giugno, il secondo già dal 20 maggio.

Una combinazione davvero esplosiva che aumenterà la tenacia e la sicurezza del Leone, trattenerlo sarà impossibile. Marte ne amplifica l’audacia e lo spinge a battersi per i propri scopi, senza esclusione di colpi, in ogni ambito, ma soprattutto per quanto concerne la carriera professionale. Insomma una vera macchina da guerra, che darà il meglio di sé però a livello sentimentale dove si dimostrerà un amatore carismatico e irresistibile. Si percepirà il potente influsso di Venere.

Inizio del mese positivo anche per il Toro, che oltre alla congiunzione di Giove, fino all’11 giugno conterà della compagnia di Mercurio. La sua influenza lo renderà più spigliato nel rapporto con gli altri ma anche più riflessivo, va a dosare quell’istinto che lo guida solitamente e che spesso gli risulta nocivo.

Allo stesso tempo però favorisce anche un maggiore coraggio, quello necessario ad allontanarsi dai lidi sicuri per lanciarsi verso mete sconosciute ma desiderate. Sarà il momento giusto per riflettere e valutare ciò che non soddisfa. Se si ha intenzione di rompere una carriera o una relazione si sarà più inclini al cambiamento.

Alleanze di Mercurio, Luna, Sole e Plutone

Dopo il Toro Mercurio raggiunge i Gemelli, dove dal 21 maggio anche il Sole farà capolino, un ambo che li rende vincenti.

Dopo un periodo di stanchezza finalmente ci si ricarica e si torna in pista. Un’energia del tutto nuova li spingerà a mettersi in realmente in gioco e ad analizzare i propri desideri.

Tanta la voglia di viaggiare, divertirsi e conoscere nuove persone, la ricerca di continui stimoli porta i Gemelli alla ribalta. In qualunque occasione saranno loro i trascinatori, con giovamenti non solo sul piano sociale ma anche lavorativo. Meglio prepararsi, perché il telefono squillerà continuamente e ci si troverà sobbarcati di inviti.

Il 4 giugno, una potente Luna Piena, la cosiddetta Luna delle fragole, illuminerà il Sagittario ed eserciterà per qualche giorno il proprio influsso. Saranno giorni importanti che porteranno armonia nella sua vita. L’influenza del satellite infatti lo solleva dalle aspettative altrui e lo spinge a rispondere unicamente al suo io più profondo. Una circostanza che lo conduce ad assecondare il proprio estro e ad azzardare con idee originali che potrebbero rivelarsi progetti davvero vincenti.

Dopo una breve sosta in Acquario, Plutone torna finalmente in Capricorno, ad alleviarne la sofferenza. Finora infatti il Capricorno sembra inchiodato in una situazione di stallo, ma dall’11 giugno si cambia musica. Torna la volontà di schiodarsi ed evolversi per migliorare i propri risultati nonché guadagni. La carriera torna a decollare e con maggiore sprint.

Quindi alla riscossa questi 5 segni zodiacali che voleranno in alto vivendo un mese davvero propizio.