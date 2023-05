Come vestirsi per non sentire freddo in caso di pioggia improvvisa-proiezionidiborsa.it

Anche se siamo quasi vicini all’estate, il caldo e le alte temperature sembrano non voler arrivare. Creare outfit diventa sempre più difficile e complicato, perché il tempo cambia durante il giorno e non sai mai come realmente bisogna vestirsi.

Nasce quindi la necessità di vestirsi a strati per non sudare troppo o prendere freddo in questi casi.

Vestirti a “cipolla”

Abbiamo sentito molte volte la frase “vestiti a cipolla”, quando il tempo è incerto. Effettivamente potrebbe essere la soluzione migliore in questi casi. Bisognerebbe dunque, come abbiamo accennato, vestirsi a strati. Dunque un jeans, che mantiene sia fresco che caldo, possibilmente un po’ largo. Di sopra invece converrebbe mettere una maglia a mezza manica con un maglioncino che si può facilmente togliere, poi sopra una giacca semi leggera.

Come vestirsi per non sentire freddo in primavera

Ci sono molti capi che possiamo acquistare nei negozi perfetti per la mezza stagione. In primavera infatti nelle vetrine troviamo tanti cappotti che potrebbero tenerci caldo.

Il trench

È il cappotto per eccellenza in queste situazioni. È leggero, impermeabile e si può adattare a qualsiasi outfit che si vuole creare. Solitamente si consiglia di acquistare un colore neutro, come il beige o il nero, in modo da poterlo abbinare con molta facilità. Se vogliamo essere ancora di più alla moda possiamo optare anche per i colori primaverili che troviamo in vetrina, come il verde o il fucsia. Potrebbero essere più difficili da abbinare, ma si possono anche creare contrasti bellissimi molto particolari.

Le scarpe da mettere e altro

Anche le scarpe possono essere un problema. Quando ci sono le temperature un po’ alte ma è nuvoloso e può portare pioggia viene difficile mettersi scarpe come le Dr. Martens, perché sono pesanti e si potrebbe “accusare” un po’ il caldo. Dunque si potrebbero scegliere delle sneakers un po’ alte e possibilmente non in stoffa, altrimenti si bagnano in caso di pioggia.

Bisogna inoltre buttarsi sulla scelta di cardigan e magliette in cotone. I cardigan possono davvero salvare ogni outfit. Se non si scelgono in lana, possono essere anche messi sotto un trench o un altro cappotto. I cardigan in cotone mantengono caldo e possono essere utilizzati di sera quando si alza un po’ di vento e umidità. Questi sarebbero i consigli più utili sul come vestirsi per non sentire freddo. È sempre bene coprirsi bene, perché con queste temperature un po’ altalenanti ci si raffredda facilmente.