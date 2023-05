Tutto sembra pronto per far volare i mercati-proiezionidiborsa.it

Proprio ieri spiegavamo che da una fase laterale si esce solitamente con un falso segnale e poi un’esplosione di momentum. Quello di ieri sembrava il segnale giusto per la direzione che stiamo attendendo. Non sono magie o previsioni di oscillatori, bensì sono pattern che tendono a ripetersi nelle serie storiche dal 1898 ad oggi. Tutto sembra pronto per far volare i mercati. Vediamo il perchè.

Elementi a favore del rialzo e a sfavore

Facciamo un elenco degli aspetti a favore.

Statistica

Il terzo anno del ciclo presidenziale ha probabilità superiore all’80% per essere positivo anche del 20/25%;

tale previsione è stata confermata dal barometro della prima settimana di gennaio, e poi dell’intero mese. Oltre quindi il 90% di probabilità che l’anno si chiuderà positivo.

Nei primi 27 mesi del decennio si forma con probabilità superiori al 90% il minimo decennale;

questa previsione è stata confermata dal nostro oscillatore di lungo termine: Bottom Hunter.

Le fasi direzionali terminano in 45/60 giorni di Borsa aperta, e poi nel quasi 90% dei casi si riprende la strada intrapresa prima della fase stessa. In parole semplici e schematiche: rialzo, fase laterale e poi rialzo. Ribasso, fase laterale, e poi ribasso.

Contesto macroeconomico

Fino a quando le Banche centrali alzeranno (o rimarranno fermi al rialzo) i tassi i mercati azionari continueranno a salire. Inizio di una forte discesa con il primo taglio dei tassi.

A sfavore del rialzo

La legge di Murphy: “se qualcosa può andar male, lo farà”.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 16:38 della giornata di contrattazione del 18 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.177

Eurostoxx Future

4.369

Ftse Mib Future

27.065

S&P500

4.178,85.

Tutto sembra pronto per far volare i mercati: cosa monitorare?

Il segnale odierno sembra di continuazione railzista, e quindi questo lascia presupporre che sia ripartita una fase direzionale. Cosa dovrà accadere per confermare questa previsione?

La tenuta in chiusura giornaliera dei seguenti supporti:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Poi la rottura dei massimi segnati nel mese di marzo/aprile.

Vedremo cosa accadrà.

