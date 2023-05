Allerta meteo, alluvioni e piogge torrenziali: cosa fare e come comportarsi secondo la Protezione Civile per mettersi al sicuro

Il mese di maggio sta portando piogge intense in tutto il Paese. Attualmente, buona parte del territorio nazionale è interessato da maltempo e nubifragi. Quando leggiamo certe notizie e vediamo immagini spaventose al TG ci chiediamo che cosa bisogna fare in situazioni del genere. Per questo motivo, vogliamo darti dei consigli che tutti dovrebbero conoscere.

Gli avvenimenti degli ultimi giorni parlano chiaro: il nostro Paese spesso non è pronto a fronteggiare situazioni di pericolo. Si stima che in Italia ben il 94% dei comuni italiani sia a rischio dissesto idrogeologico.

Purtroppo questi numeri parlano chiaro e devono farci riflettere. Nel nostro piccolo possiamo sentirci impotenti e proprio per questo dobbiamo fare quel poco che possiamo per metterci al sicuro in queste situazioni. Ecco perchè oggi vogliamo spiegarti come evitare situazioni di pericolo in caso di forte maltempo.

Allerta meteo, alluvioni e piogge torrenziali sono sempre più frequenti: non farti cogliere impreparato

La Protezione Civile è un dipartimento del Governo italiano adibito alla sicurezza e alla tutela in caso di emergenze come calamità naturali e catastrofi. Quest’organo istituzionale diffonde le sue linee guida in merito ai comportamenti da tenere in situazioni di emergenza. Conoscerle e seguirle potrebbe salvarti la vita.

La prima cosa da fare è tenersi aggiornati sulle condizioni meteo e gli sviluppi in tempo reale. In questo modo, potrai prevedere almeno in parte che cosa potrà accadere ed evitare situazioni pericolose.

Se nella tua zona sono previste condizioni di allerta gialla, arancione o rossa, è meglio evitare di dormire nei piani seminterrati.

Chiudi bene porte e finestre di garage e cantine e se hai oggetti di valore, cerca di metterli al sicuro o perlomeno in alto.

Cosa fare se sei all’aperto o in casa: gli esperti consigliano di evitare alcune mosse

Se ti trovi in casa, cerca rifugio nei piani più alti o chiedi ospitalità a qualcuno che abita in una zona più sicura. Non uscire di casa: possiamo prevedere in anticipo l’arrivo di allerta meteo, alluvioni e piogge torrenziali grazie alle previsioni meteo e alle allerte. Potrai fare scorte di cibo per tempo.

Appena vieni a conoscenza di un’allerta meteo da fonti certe, condividi il più possibile l’informazione in modo che tutti possano mettersi al sicuro. Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico per proteggerti da possibili guasti. Evita di bere l’acqua del rubinetto: potrebbe essere contaminata.

Proteggi con sacchi di sabbia eventuali aree della casa soggette ad allagamenti. Limita l’uso di telefoni e ascensori: potrebbero servire ai soccorsi.

Se sei all’esterno, evita scarpate, pendii, ponti, sottopassi e zone allagate. Cerca rifugio in zone sicure o almeno sopraelevate.

Evita di usare l’automobile perchè la potenza dell’acqua può farti perdere il controllo del veicolo. Infine, se non l’hai fatto prima, non uscire per mettere al sicuro l’automobile. Si tratta di un bene prezioso, ma la tua vita vale molto di più.