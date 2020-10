Quando si lavora il legno, si cammina sul parquet o si pratica una comune attività di giardinaggio c’è un piccolo pericolo dietro l’angolo. Una scheggia, infatti, può conficcarsi nella pelle del malcapitato che è alle prese con queste piccole attività quotidiane.

Nonostante questo avvenimento non rappresenti un problema di grave entità, è però un grattacapo veramente fastidioso. Per questo, oggi, spiegheremo come togliere una scheggia dalla pelle con un metodo efficace e indolore.

Il trucco della bottiglia

Oggi esporremo un vademecum semplicissimo su come togliere una scheggia dalla pelle con un metodo efficace e indolore! In un altro articolo presente sul nostro sito abbiamo anche illustrato il metodo classico di rimozione di questo corpo estraneo, ovvero con l’ausilio di disinfettante e pinzetta.

In questa sede, però, sveliamo un trucco innovativo. Saranno necessari solamente una bottiglia di vetro e dell’acqua molto calda. Facciamo, quindi, bollire il liquido in microonde o in pentola e versiamolo all’interno del contenitore. Ricordiamoci di non chiudere la bottiglia con il tappo.

Quando vedremo il fumo fuoriuscire dalla parte superiore della bottiglia, appoggiamoci sopra la parte lesa. Il vapore succhierà automaticamente almeno un pezzo della spina dalla carne.

Se questa procedura non risultasse bastante, almeno avrà inumidito la pelle. La lubrificazione dell’area ferita permetterà di estrarre più facilmente la scheggia grazie all’aiuto di una pinzetta per sopracciglia.

Attenzione a disinfettare

È importante però ricordarsi di disinfettare la porzione interessata, se si utilizzano altri strumenti, nonché, quando il corpo estraneo sarà rimosso, anche la ferita .

Ecco, dunque, la spiegazione esaustiva su come togliere una scheggia dalla pelle con un metodo efficace e indolore. Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo allora di dare un’occhiata a tutti i nostri articoli, dedicati a piccoli rimedi per semplificare la vita di tutti i giorni.