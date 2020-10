I motivi per cui le attese su questo titolo azionario non sono molto positive sono principalmente legate all’evoluzione della pandemia. Il management di Brunello Cucinelli, infatti, aveva anticipato che la seconda metà dell’anno dovrebbe registrare un miglioramento sostanziale del business, con la top line sia del terzo che del quarto trimestre in territorio positivo. Purtroppo l’evoluzione della pandemia in Italia e nel Mondo non depone per lo scenario più ottimistico. In attesa della presentazione dei dati del III trimestre 2020, facciamo il punto sul titolo.

In un recente report di Mediobanca le attese sono per una riduzione del 15% dei ricavi per l’intero 2020. Nell’attesa dei nuovi dati il giudizio medio degli analisti è Hold con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

I motivi per cui le attese su questo titolo azionario non sono molto positive secondo l’analisi grafica e previsionale

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 29 ottobre in ribasso del 3,56% rispetto alla chiusura precedente a quota 25,44 euro.

Sia nel breve che nel lungo periodo la tendenza in corso sul titolo azionario è ribassista. Andiamo a vedere quali sono i livelli da monitorare per sfruttare eventuali rimbalzi sia di breve che di lungo periodo.

Time frame giornaliero

La rottura in chiusura di giornata di area 25,9 euro (I obiettivo di prezzo) ha aperto le porte di un ulteriore affondo verso il II obiettivo di prezzo in area 22,84 euro. Questo ribasso potrebbe essere scongiurato solo da un immediato recupero di area 25,9 euro in chiusura di seduta.

La massima estensione del ribasso si trova in area 19,82 euro.

Time frame mensile

Anche nel lungo periodo la tendenza in corso è ribassista e non si intravedono segnali di ripresa. Servirebbe, infatti, una chiusura mensile superiore a 29,92 euro per determinare un’inversione rialzista.

Qualora si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi di lungo periodo sono quelli indicati in figura.

