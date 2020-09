Come rimuovere schegge e spine sottopelle senza dolore? Schegge o spine sottopelle sono molto fastidiose da togliere. Ma seguendo qualche semplice consiglio non avremo difficoltà a rimuoverle.

Cosa non fare

Sia che si tratti di una scheggia o di una spina non bisogna cercare di toglierle con le semplici mani, premendo con le dita per spingerle in avanti. Si rischierebbe di spezzarle in due parti, di cui una dentro e l’altra fuori. La cosa migliore è quella di procedere con qualche piccolo strumento.

Come rimuovere schegge e spine sottopelle senza dolore. Quale materiale occorre

Se i nostri occhi hanno difficoltà a mettere a fuoco da vicino, oltre agli occhiali, procuriamoci anche una lente di ingrandimento. Ci servono un ago e delle pinzette, del materiale per disinfettare e eventualmente una lampada per fare luce.

Come procedere per estrarre il corpo estraneo

Due sono le possibilità. O una parte della scheggia è fuori oppure è tutta dentro.

Dopo aver disinfettato il dito, gli strumenti e le proprie mani, se parte della spina è fuori si utilizzeranno le pinzette. Queste devono avere le punte fini e con una perfetta chiusura. Si afferra la scheggia per la parte che fuoriesce e si tira con delicatezza. La cosa importante è di rispettare l’angolo di entrata e di non tirare a casaccio cambiando direzione, altrimenti la scheggia si spezzerà.

Se invece fosse dentro, bisognerebbe utilizzare l’ago da cucito. Sempre dopo aver disinfettato il tutto, si comincia con la punta a lacerare delicatamente tutto intorno al punto di entrata della spina. Si eseguono dei piccoli movimenti circolari, facendo attenzione a non infilare l’ago direttamente. A volte basta aprire la superficie, perché la spina venga un poco fuori. In questo caso si continuerebbe come sopra con le pinzette.

Una volta la spina fuori, disinfettare bene la parte e applicare se necessario un cerotto.

Se si avesse difficoltà a tirar fuori l’oggetto sottopelle, o se si trovasse in profondità, è meglio recarsi ad un Pronto Soccorso.

Ecco come rimuovere schegge e spine sottopelle senza dolore.